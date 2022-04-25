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FenerbahçeAli Koç'un transfer planı deşifre oldu! Luiz Gustavo'nun yerine 16 m.euro'luk orta saha
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'un transfer planı deşifre oldu! Luiz Gustavo'nun yerine 16 m.euro'luk orta saha
• 25 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:

Ali Koç'un transfer planı deşifre oldu! Luiz Gustavo'nun yerine 16 m.euro'luk orta saha

Jorge Jesus'a imza attırmak için Portekiz'e giden ve tecrübeli teknik adamla masaya oturan Ali Koç'un flaş bir transfere imza atmak için oradan Arjantin'e uçacağı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki o sıcak gelişme...

• 25 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
1Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya, gündemine flaş bir oyuncuyu aldı.

2Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 6-0 ile geçerek ikincilik iddiasını sürdürdü.

3Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Sarı lacivertliler, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen İsmail Kartal'la yakaladığı başarılı grafiğini devam ettirdi.

4Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Kanarya, 34 haftası geride kalan ligde 65 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk şansı çok düşük olan sarı lacivertliler, gözünü lig ikinciliğine çevirmiş durumda.

5Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Üçüncü sırada yer alan Konyaspor'un 1 puan önünde yer alan Fenerbahçe, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyor.

6Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Lig yarışının yanı sıra camia gözünü yapılacak hamlelere çevirdi.

7Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Fenerbahçe'de, hoca belirsizliği yaşansa da transfer harekatı izleme komitesi ve menajerlerin önerdiği isimler üzerinden devam ediyor.

8Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir orta saha geldi.

9Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Fenerbahçe, Arjantin'in River Plate takımında boy gösteren Nicolas de la Cruz için temaslara başladı.

10Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki merkez orta sahayı kadrosuna katarak o bölgedeki defansif zaafı kapatmak istiyor.

11Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Yeni sezonda elindeki birçok orta sahayla yolları ayıracak olan Kanarya, bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurma peşinde.

12Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Uruguaylı futbolcu için menajeriyle görüşmelerini sürdüren yönetim, sözleşmesi Aralık 2022'de sona erecek olan Nicolas de la Cruz için River Plate'e az da olsa bir bonservis teklif etmeyi planlıyor.

13Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

1.67 boyundaki Cruz'un güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

14Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Nicolas de la Cruz, bu sezon Arjantin ekibiyle çıktığı 11 maçta 2 gol kaydetti. Cruz, ayrıca 13 kez de Uruguay Milli Takım'ı forması giydi.

15Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim, kariyerine Liverpool FC Montevideo U19 takımında başlamış ve 2017 yılında 2.6 milyon Euro bonservis ücretiyle River Plate'e transfer olmuştu. (A Spor)

16Ali Koçun transfer planı deşifre oldu Luiz Gustavonun yerine 16 m.euroluk orta saha

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