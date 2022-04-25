• 25 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
Ali Koç'un transfer planı deşifre oldu! Luiz Gustavo'nun yerine 16 m.euro'luk orta saha
Jorge Jesus'a imza attırmak için Portekiz'e giden ve tecrübeli teknik adamla masaya oturan Ali Koç'un flaş bir transfere imza atmak için oradan Arjantin'e uçacağı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki o sıcak gelişme...
• 25 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya, gündemine flaş bir oyuncuyu aldı.
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Fenerbahçe'de, hoca belirsizliği yaşansa da transfer harekatı izleme komitesi ve menajerlerin önerdiği isimler üzerinden devam ediyor.
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Fenerbahçe, Arjantin'in River Plate takımında boy gösteren Nicolas de la Cruz için temaslara başladı.
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