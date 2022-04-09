Ali Koç'tan garip transfer! Denizlispor ve Akhisarspor'dan kovulan golcüyü alıyor

Geleceği merak konusu olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı dev maçta konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Derbi için İstanbul'a gelen Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor. Her sene Beşiktaş yazılıyor, yaza kadar Everton ile devam sonrasında karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.