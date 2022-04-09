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FenerbahçeAli Koç'tan garip transfer! Denizlispor ve Akhisarspor'dan kovulan golcüyü alıyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan garip transfer! Denizlispor ve Akhisarspor'dan kovulan golcüyü alıyor
• 09 Nisan 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan garip transfer! Denizlispor ve Akhisarspor'dan kovulan golcüyü alıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Ali Koç'un forvet hattına takviye yapacağı belirtildi. Artık ileri uçta sıkıntı yaşamak istemeyen sarı lacivertli yönetimin iki usta santraforu gündemine aldığı öğrenildi.

• 09 Nisan 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor
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Süper Lig'de son zamanlarda formunu arttıran ve ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması başladı..

2Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için yabancı adaylarla görüşmeler sürüyor..

3Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Marcelo Bielsa, Joachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdürüyor..

4Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Portekiz basınındaki haberlere göre; başkan Koç, Jorge Jesus'la Portekiz'de bir görüşme gerçekleştirdi..

5Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda henüz bir kararını vermediği ifade edildi..

6Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Gelecek sezon için transfer planlamasına başlayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı..

7Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Gelecek sezon fiziksel olarak üstün bir takım kurmak isteyen sarı-lacivertliler, sol forvet için Slavia Prag'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Peter Olayinka'yı gündemine aldı..

8Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu ifade edildi..

9Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Fenerbahçe, sezon sonunda duruma göre Slavia Prag'a teklifte bulunacak..

10Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti..

11Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

2013'te 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da ve sonradan da Akhisarspor'da deneme idmanlarına çıkan Olayinka, yetersiz bulununca resmi sözleşme imzalanmamıştı..

12Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Bu sezon Çekya ekibinde 35 maça çıkan Olayinka, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi..

13Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

2017-2018 döneminde Beşiktaş ile gösterdiği başarılı performans sonrası transfer listelerinin gözdesi olan Cenk Tosun rekor bir transfere imza atmıştı. Milli yıldız rekor bir transfer ücreti ile Beşiktaş'tan Everton'a gitmişti.

14Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Milli yıldız Premier Lig'de iyi başlangıç yapsa da yaşadığı sakatlıklar performansının düşmesinde büyük etken oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki golcünün sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

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Geleceği merak konusu olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı dev maçta konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Derbi için İstanbul'a gelen Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor. Her sene Beşiktaş yazılıyor, yaza kadar Everton ile devam sonrasında karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

16Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

Adı sürekli eski takımı Beşiktaş ile de anılsa da Cenk Tosun için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeni sezonda iyi bir golcü transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe için Luis Suarez'in ardından Cenk Tosun iddiası geldi. Milli oyuncunun, gündeme alındığı ileri sürüldü. Everton ile sözleşmesi gelecek ay sona erecek Tosun bu sezon 3 maçta 11 dakika süre alabildi.

17Ali Koçtan garip transfer Denizlispor ve Akhisarspordan kovulan golcüyü alıyor

 

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