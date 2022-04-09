Ali Koç'tan garip transfer! Denizlispor ve Akhisarspor'dan kovulan golcüyü alıyor
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Ali Koç'un forvet hattına takviye yapacağı belirtildi. Artık ileri uçta sıkıntı yaşamak istemeyen sarı lacivertli yönetimin iki usta santraforu gündemine aldığı öğrenildi.
Süper Lig'de son zamanlarda formunu arttıran ve ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması başladı..
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Marcelo Bielsa, Joachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdürüyor..
Gelecek sezon için transfer planlamasına başlayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı..
Gelecek sezon fiziksel olarak üstün bir takım kurmak isteyen sarı-lacivertliler, sol forvet için Slavia Prag'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Peter Olayinka'yı gündemine aldı..
2017-2018 döneminde Beşiktaş ile gösterdiği başarılı performans sonrası transfer listelerinin gözdesi olan Cenk Tosun rekor bir transfere imza atmıştı. Milli yıldız rekor bir transfer ücreti ile Beşiktaş'tan Everton'a gitmişti.
Geleceği merak konusu olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı dev maçta konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Derbi için İstanbul'a gelen Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor. Her sene Beşiktaş yazılıyor, yaza kadar Everton ile devam sonrasında karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Adı sürekli eski takımı Beşiktaş ile de anılsa da Cenk Tosun için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeni sezonda iyi bir golcü transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe için Luis Suarez'in ardından Cenk Tosun iddiası geldi. Milli oyuncunun, gündeme alındığı ileri sürüldü. Everton ile sözleşmesi gelecek ay sona erecek Tosun bu sezon 3 maçta 11 dakika süre alabildi.