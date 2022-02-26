Ali Koç dünden razı! Vitor Pereira Fenerbahçe'den öyle bir oyuncu istedi ki...

Sarı-lacivertli kulüp, Rossi hakkında şu açıklamayı yapmıştı: "Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.".