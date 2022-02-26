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FenerbahçeAli Koç dünden razı! Vitor Pereira Fenerbahçe'den öyle bir oyuncu istedi ki...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç dünden razı! Vitor Pereira Fenerbahçe'den öyle bir oyuncu istedi ki...
• 26 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:

Ali Koç dünden razı! Vitor Pereira Fenerbahçe'den öyle bir oyuncu istedi ki...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya devi Corinthians'la anlaşmaya varan Vitor Pereira'nın sarı lacivertli yönetimden eski öğrencisini istediği öğrenildi. Pereira'nın Kim Min Jae ve Crespo'yu atlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

• 26 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
1Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...
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Fenerbahçe'ye bu sezon başında gelen Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerde 2. dönemine fırtına gibi başlasa da devamını getirememişti..

2Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran 53 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşmaya varmıştı..

3Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Brezilya ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerden eski öğrencisini istiyor..

4Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Brezilya basını, Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiasında bulundu..

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Brezilya basınında yer alan habere göre Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians, Rossi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı..

6Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Ayrıca Flamengo'nun da Uruguaylı hücum oyuncusunu transfer etmek istediği ifade edildi..

7Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Diego Rossi, beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu..

8Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Los Angeles FC'den sarı-lacivertli kulübe katılan Uruguaylı hücum oyuncusu, bu sezon 27 karşılaşmada 2 gol 5 asistlik performans sergiledi..

9Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Rossi'nin 1 yıllık kiralık, sonraki 3 sezon ise satın alma opsiyonlu transfer edildiği ve opsiyonun zorunlu olmadığı ifade edilmişti..

10Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Sarı-lacivertli kulüp, Rossi hakkında şu açıklamayı yapmıştı: "Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.".

11Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro civarında.. (A Spor)

12Ali Koç dünden razı Vitor Pereira Fenerbahçeden öyle bir oyuncu istedi ki...

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