• 26 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
Ali Koç dünden razı! Vitor Pereira Fenerbahçe'den öyle bir oyuncu istedi ki...
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya devi Corinthians'la anlaşmaya varan Vitor Pereira'nın sarı lacivertli yönetimden eski öğrencisini istediği öğrenildi. Pereira'nın Kim Min Jae ve Crespo'yu atlaması ise dikkatlerden kaçmadı.
• 26 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye bu sezon başında gelen Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerde 2. dönemine fırtına gibi başlasa da devamını getirememişti..
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Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran 53 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşmaya varmıştı..
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Brezilya basını, Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiasında bulundu..
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Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Diego Rossi, beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu..
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