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FenerbahçeAli Koç çıldırdı! 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'ye geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç çıldırdı! 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'ye geliyor
• 29 Nisan 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:

Ali Koç çıldırdı! 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'ye geliyor

Orta saha çalışmalarına devam eden ve Sosa, Luiz Gustavo, Ozan Tufan'la yollarını ayıramaya hazırlanan Fenerbahçe 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' lakaplı genç yıldızı transfer etmeye hazırlanıyor. İşte sarı lacivertli cephede yaşanan sıcak gelişme...

• 29 Nisan 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor
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Süper Lig'de 2. sırada yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı..

2Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da kadroya dahil edilecek isimler için araştırmalarını sürdürüyor..

3Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Gustavo ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, merkez orta sahaya takviye yapmayı planlıyor..

4Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Zajc ve Crespo'nun yanına iyi bir orta saha daha almak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi..

5Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Sarı-lacivertlilerin Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgilendiği ifade edildi..

6Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Sarı-lacivertli takımın 'Yeni Pogba' olarak lanse edilen oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi..

7Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Leipzig'in de 19 yaşındaki yeteneği 12 veya 24 aylığına bir takıma kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi..

8Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Genç oyuncuyla ayrıca Granada'nın da ilgilendiği iddia edildi..

9Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 10 maça çıkan Moriba gol veya asist katkısı üretemedi..

10Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

19 yaşındaki Gineli oyuncunun menajerliğini ise Fenerbahçe'de birçok oyuncunun menajerliğini yapan ROGON yapıyor..

11Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Moriba'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirtiliyor..

12Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Barcelona altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha 2021 yazında 16 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu..

13Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Genç futbolcu tecrübe kazanması adına bu sezon başında Valencia'ya kiralanmıştı..

14Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

Gine Milli Takımı'nda da forma giyen Moriba, 5 kez milli takım formasını terletti..

15Ali Koç çıldırdı 16 milyon euroluk Yeni Pogba Fenerbahçeye geliyor

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