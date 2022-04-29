• 29 Nisan 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
Ali Koç çıldırdı! 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'ye geliyor
Orta saha çalışmalarına devam eden ve Sosa, Luiz Gustavo, Ozan Tufan'la yollarını ayıramaya hazırlanan Fenerbahçe 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' lakaplı genç yıldızı transfer etmeye hazırlanıyor. İşte sarı lacivertli cephede yaşanan sıcak gelişme...
• 29 Nisan 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 2. sırada yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı..
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Gustavo ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, merkez orta sahaya takviye yapmayı planlıyor..
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Sarı-lacivertlilerin Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgilendiği ifade edildi..