Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın'a duacı! 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

"Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Yazın resmi teklifler alacağız. Alex'i soran kulüpler var ancak resmi bir şey yok. Pjanic ve Batshuayi için net bir karar verilmiş değil. Belirleyici olan hocanın raporu. Ne bu ikisi ne de diğer oyuncularla ilgili İsmael'in raporu elimize daha gelmedi. Atiba simge futbolcularımızdan biri. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Konuşulabilir."