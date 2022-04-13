Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın'a duacı! 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar
Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde öğrencisinin arkasında duran ve onca baskıya rağmen transferi aklından bile geçirmeyen Sergen Yalçın'ın '0' maliyetli prensine Hollanda devi Ajax'tan 15 milyon euro'luk teklif geldi.
Siyah beyazlılarda performansıyla göz dolduran genç kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Dev kulübün ise Ersin hamlesini yaptığı belirtildi. İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları ve tüm detaylar...
Beşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, "Maaş bütçemiz 25 milyo Euro'nun altında olacak. Hem üreteceğiz hem yarışacağız. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru isimleri almak, üretmek ve satmak çok önemli" dedi. Kazancı, şöyle devam etti: "Sörloth ve Talisca, hocanın sistemi, futbol ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde neden olmasın? Olmasa bile İsmael örneğindeki gibi başka oyuncular gelirse 'Kim bunlar?" denecek. Ancak sahaya çıkınca düşünceler değişecek."
"Sörloth'u şu anda hangi takım istemez? Farklı liglerde denedi kendini. 27 yaşında. Burada başarılı oldu. Türkiye'ye gelme konusunda bir arzusu olduğu kesin. Olay sonunda maddi duruma gelecek, tıkanacak, kalacak. Hem kulübüyle hem kendisiyle görüşmeler nasıl olur bilinmez. Larin'le yazdan bu yana görüşmelerimiz devam ediyor. Kesinlikle olumsuz diyemem. Bizim çok sevdiğimiz önemli bir figür. Görüşmelerin uzun sürmesi sadece maddi sebeplerden dolayı. 6-7 transfer yapmak ve sezon açılışına yetiştirmek istiyoruz."
"Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Yazın resmi teklifler alacağız. Alex'i soran kulüpler var ancak resmi bir şey yok. Pjanic ve Batshuayi için net bir karar verilmiş değil. Belirleyici olan hocanın raporu. Ne bu ikisi ne de diğer oyuncularla ilgili İsmael'in raporu elimize daha gelmedi. Atiba simge futbolcularımızdan biri. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Konuşulabilir."