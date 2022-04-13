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BeşiktaşAhmet Nur Çebi Sergen Yalçın'a duacı! 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın'a duacı! 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar
• 13 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın'a duacı! 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde öğrencisinin arkasında duran ve onca baskıya rağmen transferi aklından bile geçirmeyen Sergen Yalçın'ın '0' maliyetli prensine Hollanda devi Ajax'tan 15 milyon euro'luk teklif geldi.

• 13 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
1Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar
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Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

2Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

Gelecek sezon çalışmalarını da bir yandan sürdüren siyah beyazlılar, transfer için arayışlarını da sürdürüyor.

3Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

Beşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, alınacak isimlerle ilgili konuşurken, gözler bir taraftan da takımdaki isimlere gelecek tekliflere çevrildi.

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Siyah beyazlılarda performansıyla göz dolduran genç kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Dev kulübün ise Ersin hamlesini yaptığı belirtildi. İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları ve tüm detaylar...

5Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

Beşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, "Maaş bütçemiz 25 milyo Euro'nun altında olacak. Hem üreteceğiz hem yarışacağız. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru isimleri almak, üretmek ve satmak çok önemli" dedi. Kazancı, şöyle devam etti: "Sörloth ve Talisca, hocanın sistemi, futbol ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde neden olmasın? Olmasa bile İsmael örneğindeki gibi başka oyuncular gelirse 'Kim bunlar?" denecek. Ancak sahaya çıkınca düşünceler değişecek."

6Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

"Sörloth'u şu anda hangi takım istemez? Farklı liglerde denedi kendini. 27 yaşında. Burada başarılı oldu. Türkiye'ye gelme konusunda bir arzusu olduğu kesin. Olay sonunda maddi duruma gelecek, tıkanacak, kalacak. Hem kulübüyle hem kendisiyle görüşmeler nasıl olur bilinmez. Larin'le yazdan bu yana görüşmelerimiz devam ediyor. Kesinlikle olumsuz diyemem. Bizim çok sevdiğimiz önemli bir figür. Görüşmelerin uzun sürmesi sadece maddi sebeplerden dolayı. 6-7 transfer yapmak ve sezon açılışına yetiştirmek istiyoruz."

7Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

"Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Yazın resmi teklifler alacağız. Alex'i soran kulüpler var ancak resmi bir şey yok. Pjanic ve Batshuayi için net bir karar verilmiş değil. Belirleyici olan hocanın raporu. Ne bu ikisi ne de diğer oyuncularla ilgili İsmael'in raporu elimize daha gelmedi. Atiba simge futbolcularımızdan biri. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Konuşulabilir."

8Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

Beşiktaş'ta performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerini peşine taktı…

9Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

Fransa ekibi Nice ve Lyon'un takibi altında olan 21 yaşındaki kaleci için Ajax'ın da hamle yaptığı iddia edildi.

10Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

Onana'nın gelecek sezon için İtalyan devi Inter ile prensip anlaşmasına varması üzerine genç bir file bekçisi arayışına giren Hollanda ekibinin, uzun vadede kullanabileceği Ersin'i listesine aldığı kaydedildi.

11Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

Hollanda'da güçlü olan bir menajerlik şirketiyle anlaşması bulunan Beşiktaşlı eldivenin transfer ihtimalinin bu nedenle yüksek olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi, Ersin'in bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlemişti.

12Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçına duacı 0 maliyetli yıldıza şimdi 15 m.euro veriyorlar

 

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