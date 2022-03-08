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Fenerbahçe60 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı! F.Bahçe'nin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi
HaberlerFenerbahçe Haberleri 60 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı! F.Bahçe'nin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi
• 08 Mart 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:

60 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı! F.Bahçe'nin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında oynadığı futbol ve özverisiyle ayakta alkışlanan tecrübeli oyuncu için 5 Avrupa devinin Kadıköy'e geldiği ortaya çıktı. Ali Koç'un en az 30 milyon euro dediği 25 yaşında yıldız isim ayrılık hazırlıklarına başladı bile...

• 08 Mart 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:
160 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi
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Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ardından bu maçtaki Kim Min-jae gerçeği ortaya çıktı. Avrupa'nın 5 büyük kulübünün sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim'i izlediği belirtildi. İşte o dev takımlar ve tüm detaylar...

260 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı ve maç 2-2 berabere bitti.

360 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Trabzonspor maçına gösterdiği müthiş performansla Kore'li yıldız oyuncu Kim Min-Jae damga vurdu.

460 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Zorlu derbi karşılaşmasının ardından ise bu maçtaki Kim Min-jae gerçeği ortaya çıktı.

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Avrupa'nın 5 büyük kulübünün sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim'i izlediği belirtildi.

660 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Kim Min Jae'yi Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini yazdı.

760 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Ayrıca Sepulveda haberin detayında, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Mbemba'nın yerine Kim Min-jae'yi değerlendirebileceğini belirtti.

860 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Trabzonspor maçında çok kritik müdahalelerde bulunan Kim, karşılaşmanın 90+6. dakikasında attığı deparla maçın kaderini belirleyen isim oldu. Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koştu ve müdahalesiyle muhteşem bir hamle yaptı.

960 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Sarı-Lacivertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper bu sezon 34 maçta forma giydi.

1060 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi.

1160 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı. Kim, bu performasından sonra Milli Takıma seçilmeyi başardı.

1260 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden BJ Guon'a transfer oldu. Çin'de toplamda 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.

1360 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun Kim Jae Min'i takımda görmek istediği fakat o dönem Beijing Guoan'ın satmak istemediği 1.90 boyundaki Min-jae Kim, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.

1460 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı F.Bahçenin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi

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