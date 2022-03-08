• 08 Mart 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:
60 metreyi 8 saniyede koşunca scoutlar ona hayran kaldı! F.Bahçe'nin yıldızı için 5 Avrupa devi sıraya girdi
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında oynadığı futbol ve özverisiyle ayakta alkışlanan tecrübeli oyuncu için 5 Avrupa devinin Kadıköy'e geldiği ortaya çıktı. Ali Koç'un en az 30 milyon euro dediği 25 yaşında yıldız isim ayrılık hazırlıklarına başladı bile...
• 08 Mart 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ardından bu maçtaki Kim Min-jae gerçeği ortaya çıktı. Avrupa'nın 5 büyük kulübünün sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim'i izlediği belirtildi. İşte o dev takımlar ve tüm detaylar...
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Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Kim Min Jae'yi Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini yazdı.
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Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı. Kim, bu performasından sonra Milli Takıma seçilmeyi başardı.
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