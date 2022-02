2-1'lik galibiyetten sonra ilginç benzetme! 'Fenerbahçe farkı kaçırdı! Uzaydan alınmış sinyal gibi değil mi?...'

"Fenerbahçe’nin golden sonra verdiği tepki, geride kalan haftalara bakıldığında iyi bir puandı… Mimarları ise her pozisyonun hazırlanışında yer alan, gole katkı yapan Mert Hakan başta olmak üzere, solda öne arkaya arı gibi çalışan Ferdi ve gol aramayı asla bırakmayan Valencia idi. Osayi, yaratıcılığı beceremeyen atlet durumundaydı her zamanki gibi.Bazen pas vermeyip şansını deneyerek abarttığı da oldu Valencia’nın ki, bu Fenerbahçeli futbolcuların kendini kurtarmak gibi bir ruh hali içinde olduklarını gösterir… Normaldir.Maçta her iki takımın da boyu uzadığı orta sahaların kolay geçildiği dakikalar geldiğinde, Giresunspor orta sahada top kaybedince ve geriye dönüp altılı savunma hattını kurması imkansız haldeyken Fenerbahçe’nin golünü atan ısrarcı/inatçı Valencia idi tabi."