2-1'lik galibiyetten sonra ilginç benzetme! 'Fenerbahçe farkı kaçırdı! Uzaydan alınmış sinyal gibi değil mi?...'

"Benzer cümleleri Pelkas için de yazacağım; geçen sene yıldızı parlayan bu oyuncunun bu sezonki formsuzluğunu belirleyen Fenerbahçe’nin doğru ve istikrarlı bir teknik yönetiminin olmamasıdır.Dün her iki oyuncu da bireysel yeteneklerini konuşturarak “şahsiyet” sahibi iki gol attılar.Kazanmak, takım olgusu ile olmasa da bireysel performansları yukarı çıkararak iyi oynama duygusu sonrasında bir şeyler yapmak için özgüveni besleyen etki yaratır; ancak sezon boyunca böylesi o kadar çok tekrarlar oldu ki devamının geleceğini, daha iyi olacağını yazmada dilimi ısırıyorum.Altay, Ferdi, Mert Hakan, Valencia ve Pelkas karşılaşmanın bu anlamda göze batan iyileriydi.“Altay 5 gol kurtarışı yaptı” diye yazmak takımın sahada ne oynadığına dair nasıl bir mesaj veriyor yorumu size bırakıyorum ama kalecinin özgüvenini yerine getirmesi açısından önemli olduğuna da şüphe duymuyorum.Takımın yarısının iyi, diğerlerinin de mücadele ettiği bir karşılaşma sonrasında İsmail Hoca’ya düşen biraz daha cesur olup daha fazla genç oyuncuya şans vermesi olmalıdır."