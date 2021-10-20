Ziraat Bankası resmen duyurdu! Hesabı olan herkes için geçerli, müşterilere...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Ziraat Bankası resmen duyurdu ve harekete geçti. Başvurmayanın parası yanıyor. Dev banka müşterilerine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Liste duyuruldu. Vatandaşların kimlikle şubeye gitmesi gerekiyor. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada zaman aşımına uğrayan hesap sahiplerinin bir an önce bankaya gitmesi ve başvuruda bulunması gerekiyor. Eğer on yıl içinde talep ve tahsil edilmezse, zamanaşımına uğruyor ve paranız yanıyor.

Bankada hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Başvurmayanın parası yanabilir. Ziraat Bankası harekete geçti ve resmen duyurdu. Liste açıklandı. Bankada parası olan ancak yıllardır işlem yapmayan müşterilerinin hesaplarının zamanaşımına uğradığını ve listelendiğini açıkladı.

Söz konusu listede bulunanların vakit kaybetmeden kimlikleri ile şubeye gitmeleri gerekiyor.

Bankalarda hesabı bulunan ancak yıllarca işlem yapmayan binlerce kişi için Ziraat Bankası'ndan açıklama yapıldı.

Ziraat Bankası konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Ziraat Bankası zamanaşımı listesini görmek isteyenler, aşağıdaki adres üzerinden ad soyadını girerek kontrolde bulunabilirler.