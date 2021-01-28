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Ziraat Bankası duyurdu! Bir ilk gerçekleşti, 5 yıl vade, faiz ise...

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 11:45 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 12:00

Ziraat Bankası resmen duyurdu. İlk kez gerçekleşti. Yoğun talep var. Dev bankadan yapılan açıklamada pandemi sürecine dikkat çekildi. Böyle zorlu bir süreçte önemli bir adım atıldığı vurgulandı. Talebin 3 kat fazla olmasının olumlu etkisinden söz edildi. Ziraat Bankası vadelendirmenin de 5 yıl olarak belirlendiğini bildirdi. Ziraat Bankası 5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşamakta olduğumuz ve küresel ölçekte etkili olan salgın koşulları altında sürdürülebilir eurobondumuza gelen, ihracın 3 katını aşan talep ve nitelikli yatırımcı ilgisi, Türkiye ekonomisine olan güvenin teyidi niteliğinde" diye konuştu.


Ziraat Bankası'ndan tarafından önemli bir adım atıldı. Güzel haber kamuoyu ile paylaşıldı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat  Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, kaynak yapısının  çeşitlendirilmesi, uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılması ve yatırımcı  portföyünün genişletilmesi stratejisi ile çevresel ve sosyal yaklaşımları içeren  sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli,  600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdiklerini  bildirdi.
 
Kuru, "BNP Paribas, Citibank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Bank'ın  yetkilendirildiği söz konusu eurobond ihracı, yüzde 5,375 kupon oranı ve yüzde  5,5 faiz oranıyla gerçekleştirilmiştir. İhraç, Türkiye'den sermayesinin yüzde  100'ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk  'sürdürülebilir eurobond' olup uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke  devlet tahvillerinin yer aldığı en büyük endekse (EMBI) dahil olacaktır. Yurt  dışı kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantılar sonrasında eurobonda,  Amerika, Avrupa, İngiltere, Körfez Bölgesi ve Asya'daki yatırımcılardan ihraç  tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir." ifadelerini kullandı.
 
Elde edilen kaynağın ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve  istihdamın sürekliliğini sağlamaya yönelik çevresel ve sosyal temalı krediler  yoluyla müşterilerine aktarılacağını belirten Kuru, şunları kaydetti:
 
"Bankamızca finansal aracılık işlevinin yerine getirilmesinin yanı  sıra sorumlu bankacılık stratejimize uygun olarak, ülkemizin sürdürülebilir  ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Yaşamakta  olduğumuz ve küresel ölçekte etkili olan pandemi koşulları altında sürdürülebilir  eurobondumuza gelen, ihracın 3 katını aşan talep ve nitelikli yatırımcı ilgisi,  Türkiye ekonomisine olan güvenin teyidi niteliğindedir. Bankamızın ‘sorumlu  bankacılık’ stratejisi çerçevesinde toplum ve çevre odaklı bir yaklaşımla değer  katmayı sürdüreceğiz."

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