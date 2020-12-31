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Zamlı uygulama yarın başlıyor! Acele edin

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 14:09 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 14:09

Milyonlarca araba sahibini çok yakından ilgilendiriyor. Zam geliyor. Yüzde 9 oranındaki zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak. 1 Aralık'ta zorunlu olmuştu. Yaptırmayanlar yarından itibaren 835 lira ödeyecek. Acele edin. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 835 liraya yükselecek.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği  yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin  hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz  konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
 
Kurala uymayanlara 776 lira olarak uygulanan söz konusu ceza, Hazine  ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranı  çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 835 liraya yükselecek.
 
Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların  1  Aralık - 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.
 
Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu
 
 Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için  uygulama zorunlu değil ancak güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda  kış lastiği kullanılması gerekiyor.
 
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış  lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması  önlenmeye çalışılıyor.
 
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve  çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik  sağlıyor.
 
  
 

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