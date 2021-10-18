Zam geliyor! Tarih belli oldu, araba alacaklar dikkat, acele eden karlı çıkacak

Araba fiyatlarına zam geliyor. Tarih belli oldu. Fiyat ve bütçe analizi yapıldı. Araba alma planı yapan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Sıfır araç fiyatları yükselecek. Yılbaşından sonra araba fiyatlarında yüzde 12 oranında artış bekleniyor. Araba sahibi olmak isteyenler sıfır araçlarda yaşanan tedarik sorunu nedeni ile ikinci el arabaya yöneliyor. Ekim ayında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modeller belli oldu.

Sıfır araç fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Araba fiyatları yılbaşından sonra yükselecek. Fiyat artışının yüzde 12'yi bulması bekleniyor.

Otomotiv pazarında tedarik sorunlarından kaynaklı sıfır araç bulunurluğu sorunu devam ederken, ikinci el araç pazarı da geçtiğimiz ayların aksine hareketli günler yaşamıyor. İkinci el araç sektörüyle ilgili güncel değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna, sıfır araç tedarikindeki sıkıntıların uzama sinyalleri doğrultusunda Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarında hareketli günler yaşanabileceğine dikkat çekti. İkinci el araç fiyatlarının şu anda rayına oturduğunu belirten Hüsamettin Yalçın, “Temmuz ve Ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik Eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki satın alma ihtiyaçlarını bir miktar öteledi ve beklemeye geçti. Bu durum ise ikinci elde fiyatların rayına oturmasını sağladı. Diğer yandan, sıfır araçlardaki tedarik sıkıntılarının 2022’de de devam edeceği artık açıkça konuşuluyor. Özellikle Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak Aralık ortasına doğru bir seyirde artacağını öngörüyoruz. Bu durum da ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır. Dolayısıyla şu anda ikinci el araç almak için çok doğru bir noktadayız” diye konuştu.

“Yılbaşında sıfır kilometrede fiyat artışı yüzde 12’yi bulabilir”

Sıfır kilometre araç pazarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, küresel otomotiv sektörünün karşı karşıya kaldığı çip krizi sorununa lojistik, hammadde, sürücü bulunurluğu gibi birçok yeni sorunun eklendiğini ve tüm bu etkenlerin iç dinamiklerle birleştiğinde talebin azalıp fiyatların artmasına neden olabileceğini vurguladı. Hüsamettin Yalçın, “Çip krizi ve beraberinde gelen tedarik sorunları sürerken özellikle ülkemizde kur artışı da devam ediyor. Bunlara bağlı olarak yeni otomobil fiyatları yukarı doğru gidiyor. Türkiye’de özellikle son 3 ay otomobil satışlarının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak, bu sene araç tedarik sıkıntısı olacağından yaklaşık 50-60 bine oturan aylık sıfır kilometre araç satışı daha da düşecektir. Bizim yapmış olduğumuz pazar ve bütçe analizlerinde tüm bu sebeplerden dolayı Ocak 2022’ye şu anki fiyatlardan sıfır kilometre araçlarda yüzde 12 daha fazla bedelle girileceği öngörülüyor. Sıfır kilometre araç bulunamadığı için talep ikinci el araçlara kayacak. Bu da ikinci eldeki talebi canlandıracak. İkinci eldeki talebin canlanması demek ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor” dedi.

Ekim ayında en çok satılan ikinci el araç modeli Renault Megane oldu