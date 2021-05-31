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Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kararı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu...

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:44 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 21:11

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim kararı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Bakan Selçuk "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından sosyal  medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı. Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran  Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz  yüze eğitime başlıyoruz." bilgisini paylaştı.
 
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülke  genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme  kapsamında, yarından itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana  sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim  kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam  edeceği bildirildi.
 
 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze  eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze  eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak  başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup  “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme  Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021  eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."
 
  
 

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