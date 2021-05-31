Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kararı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu...

arın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." bilgisini paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı. Selçuk, "Y

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, yarından itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."