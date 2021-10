Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması!

Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim ile ilgili konuşarak, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçtik. Yaklaşık 1,5 yıl sonra evlatlarımızı çok özledikleri okullarıyla, öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadık. Geçen hafta Salı günü yine bu salonda üniversitelerimizin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ni düzenledik. Böylece 81 vilayetimizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar, eğitim öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk. Beşinci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor. Aynı şekilde illerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. İnancımıza göre, takdir tedbire mani değildir. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak, hem insan hem de Müslüman olarak bizim görevimizdir. Devletimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine uygun şekilde birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşlarına sunmuştur. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek önümüzdeki kış aylarında o derece rahat ederiz. Diğer türlü havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum." dedi.