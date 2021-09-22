VakıfBank resmen duyurdu, yeni karar! Bankada hesabı olanlar...

VakıfBank harekete geçti ve yeni kararı resmen duyurdu. Bankada hesabı olanları ilgilendiriyor. Faiz oranları ve vadeli mevduat ile ilgili açıklama yapıldı. Dev banka özel mevduat kampanyalarını duyurdu. Vadeli mevduat hesabı açan tüm yeni müşteriler, vade sonu gelmeden para çekebiliyor. Paranın vadesi bozulmuyor ve kalan miktar üzerinden hesap açılış faizi işlemeye devam ediyor. Aynı zamanda avantajlı faiz oranlarından da yararlanılabiliyor.

Yeni hesap açan herkesi yakından ilgilendiriyor. Resmen duyuruldu. VakıfBank , mobil bankacılık uygulaması üzerinden uzaktan müşteri olan ya da şubeler aracılığıyla ilk kez vadeli mevduat hesabı açmak isteyen müşterilerine avantajlı tanışma faiz oranından yararlanma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, Türkiye ekonomisine sunduğu desteği daha da güçlü bir zemine oturtmak üzere mevduat tabanını genişletme çalışmaları çerçevesinde tasarruf sahiplerine cazip koşullar sunan mevduat kampanyaları düzenliyor.

AVANTAJLI FAİZ ORANLARI

1 Mayıs'ta hayata geçen uzaktan müşteri olma uygulaması kapsamında VakıfBank Mobil aracılığıyla VakıfBank müşterisi olanlar, kendilerine özel sunulan avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Ayrıca, VakıfBank Tanışma Faizi Kampanyası kapsamında, şubeler aracılığıyla vadeli mevduat hesabı açan ve VakıfBank'ta daha önce vadeli mevduat hesabı olmayan müşteriler de avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor.

VADE SONU GELMEDEN PARA ÇEKİLEBİLİYOR

1,5 milyon TL'ye kadar tüm mevduatlar için geçerli kampanya kapsamında açılan mevduat hesabından vade sonu gelmeden para çekmek mümkün oluyor. Bu durumda kalan paranın vadesi bozulmuyor ve kalan miktar üzerinden hesap açılış faizi işlemeye devam ediyor.

7'DEN 70'E 'ARI' HESABI

VakıfBank'ın vadeli gibi kazanıp vadesiz gibi harcama kolaylığı sağlayan ARI hesapları da her yaş grubuna özel avantajlar sunuyor.

18 yaşın altındakileri birikimle tanıştıran "Yıldız ARI", 18-35 yaş arası gençlere özel "Genç ARI" ve sürekli kazanç sağlayan "ARI" açtıranlar da avantajlı tanışma faizi oranında yararlanabiliyor.

"ARI Hesabı" sahiplerinin birikimleri gecelik faiz oranıyla değerlenirken, ihtiyaç duyduklarında vade kaybı yaşamadan para yatırma ve çekme işlemi gerçekleşebiliyor.