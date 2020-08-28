Ukraynada minibüse silahlı saldırı: 4 yaralı

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde bir minibüsün içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişinin yaralandığı, 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Saldırının radikal milliyetçi bir grup tarafından, Rusya yanlısı aktivistlere yönelik gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ukrayna'da sıcak saatler yaşandı. Ukrayna nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde bir minibüsün içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Harkiv iline bağlı Lyubotin kasabası yakınlarında dün otomobillerle bir minibüsün önünü kesen bir grup, araçtan inerek minibüse travmatik silahlarla ateş açtı.

4 KİŞİ YARALANDI, 14 KİŞİYE GÖZALTI

Saldırı sonucu hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçmaya çalışan saldırganlardan 14ü, bir akaryakıt istasyonunda güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kişilerin bir sivil toplum örgütünün mensupları olduğu belirtildi.

YERDE YATAN KİŞİYİ TEKMELEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise minibüsün camlarının kırıldığı, yaklaşık 10 saldırganın yerde yatan bir kişiye tekmelerle saldırdığı, yüzü maskeli bir kişinin de minibüsün içindekilere sopayla vurduğu görülüyor.