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Son dakika... Uçaklar havalandı! İsrail...

GAZETEVATAN.COM |  29 Aralık 2017 Cuma - 13:54 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 15:30

İsrail basınının son dakika olarak bildirdiği habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisi havada engelledi. Roketlerden biri ise bir binaya isabet ederek binaya zarar verdi.


 
Haaretz gazetesinin son dakika olarak bildirdiği haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 3 roketin İsrail'in güneyine fırlatıldığını bildirdi.
 
Roketlerin, Gazze'de öldürülen İsrail askerinin onuruna düzenlenen tören sırasında atıldığı gözlemlendi.
 
 
İsrail'in Demir Kubbe olarak bilinen füze savunma sistemi iki roketi durdururken, üçüncü roket Shaar Hanegev bölgesindeki bir binaya çarptı ve binanın hasar gördüğü bildirildi. Henüz bir kayıbın olduğu belirtilmedi. 
 
Buna karşılık, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki iki Hamas mevkiine tank ve uçaklarla saldırdı.
 
 

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