Son dakika... Haber ajansında patlama! Çok sayıda ölü!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Afgan Sesi haber ajansında patlama meydana geldiği belirtildi.
Daha sonra Şiilere ait bir kültür ve din merkezine intihar saldırısı düzenlendiği öğrenildi. IŞİD'üin üstlendiği saldırıda 41 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi "Hedef, Tabayan kültür merkeziydi. Sovyet işgalinin 38. yıldönümü nedeniyle tören düzenleniyordu" dedi.
Saldırı anında binada düzenlenen bir foruma katılan öğrencilerle ile birlikte medya çalışanlarının da bulunduğu bildirildi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani saldırıyı "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdi.
Bir diğer sözcü Necib Daniş de henüz kaç kişi oldukları bilinmeyen saldırganların ana patlamanın ardından binaya girdiğini ve binanın girişinde patlayıcı maddeleri infilak ettirdiklerini anlattı.
Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Öte yandan Rahimi, olayın, ekimde Şiilerin gittiği bir camiyi hedef alan ve 50'dan fazla kişinin öldüğü saldırıdan bu yana en kanlı saldırı olduğunu vurguladı.