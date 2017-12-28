Son dakika... Haber ajansında patlama! Çok sayıda ölü!

Bir diğer sözcü Necib Daniş de henüz kaç kişi oldukları bilinmeyen saldırganların ana patlamanın ardından binaya girdiğini ve binanın girişinde patlayıcı maddeleri infilak ettirdiklerini anlattı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Öte yandan Rahimi, olayın, ekimde Şiilerin gittiği bir camiyi hedef alan ve 50'dan fazla kişinin öldüğü saldırıdan bu yana en kanlı saldırı olduğunu vurguladı.