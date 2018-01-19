ŞOK! 13 yaşındaki kızının bekaretini iş adamına satarken...

Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki anne, kızının bekaretini zengin bir iş adamına satmak için anlaşma yaparken sivil polisler tarafından yakalandı.

Rus anne 13 yaşındaki kızının bekaretini zengin bir iş adamına satmaya çalıştığını itiraf etti. Anne bu iş için 19 bin sterlin (100 bin TL) alacaktı.

ARKADAŞIYLA MOSKOVA'YA UÇTU

Rus polisi 35 yaşındaki Irina Gladkikh adlı emlak memurunu anne ve onun bir kadın arkadaşını gözaltına aldı. Anne yanına kızını da alarak, çocuğunun bekaretini satmak için Chelyabinsk'ten Moskova'ya uçtu.

SİVİL POLİS İLE PAZARLIK YAPTILAR

Kadının 25 yaşındaki arkadaşı da kızın bekaretini satmak için Moskova'ya geldiklerini itiraf etti. Anne kızının bekareti için anlaşma yaparken karşısındakilerin sivil polis olduğundan habersizdi. Anne ve arkadaşı Moskova'daki bir restoranda yakalandı.

Genç kız derhal devlet gözetimine alındı ve Moskova'da bir hastaneye yatırıldı. Polis aynı zamanda anne ve arkadaşı için de "kendi bedenlerini satarak hayatlarını kazanmak" iddiasında bulundu.