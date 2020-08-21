Sınav için HES kodu nasıl alınır? ÖSYM sınavları için HES kodu alma işlemleri

ÖSYM sınav başvurularında artık HES kodu bilgisi isteniyor. KPSS önlisans başvurularının başlamasıyla birlikte sınav için HES kodu alma konusu adaylar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? Sınav için HES kodu nasıl alınır? HES kodu geçerlilik süresi nedir? İşte sınav için HES kodu almak için yapmanız gerekenler...

ÖSYM geçtiğimiz hafta yapılacak sınavlarda HES kodu ile başvuru yapılabileceğini duyurmuştu. KPSS önlisans başvuru kılavuzunun yayınlanması ve sınav başvurusunun başlamasıyla birlikte adaylara HES kodu uyarısı yapıldı. KPSS önlisans başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar da 'Sınav için HES kodu nasıl alınır?' sorusunu araştırıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? Sınav için HES kodu nasıl alınır? HES kodu geçerlilik süresi nedir? İşte sınav için HES kodu almak için yapmanız gerekenler

ÖSYM sınav başvurularında artık HES kodu bilgisi istenecek. KPSS önlisans sınavlarına başvuru yapacak adaylara ÖSYM'den HES kodu uyarısı geldi. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, geçtiğimiz hafat sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" açıklamasını yapmıştı.

HES KODU GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMASI

Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığı mızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

SINAV İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

HES uygulamasını indirdikten sonra HES kodu işlemleri panelinden yeni kod ekle diyerek ÖSYM sınavları için HES kodu işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alınabiliyor.

SINAV BAŞVURUSUNA HES KODU NASIL EKLENİR?

ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu ile başvurularını yapmaları zorunlu oldu. Sınava başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodlarını girebilecekleri bölümü doldurup başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Bunun için sınav başvurusunu devam edebilmek için HES kodu bilgilerim bölümüne giriş yapınız. Yeni kayıt kısmına, HES kodu bilgilerini girin.