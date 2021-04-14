14 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.405 1.91 EURO 9,6390 -0.60
USD 8,0570 -0.59 ALTIN 451,560 -0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sıla - İlker Kaleli aşkında yeni gelişme! Onlar artık...

14 Nisan 2021 Çarşamba - 10:46 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 10:58

Yılın sürpriz aşkı magazin basınına bomba gibi düştü. Geçen yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, bu yılın başında da boşanmıştı. Pandemi dönemini Bodrum’da geçirmeyi tercih eden şarkıcının, kalbini oyuncu İlker Kaleli’ye kaptırdı. Taze aşıkların son hamlesi dikkat çekti.


Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini 15 dakikada noktamıştı. Ünlü şarkıcı Sıla’nın kalbini İlker Kaleli’ye kaptırdı. Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı. Birbirlerini takip etmeye başladılar. Çift aşklarını Bodrum’da gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.

Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.
 
 

ETİKETLER

Sıla Sıla aşk Sıla sevgili Sıla ilker Sıla ilker kaleli Hazer Amani İlker Kaleli İlker Kaleli aşk İlker Kaleli sıla İlker Kaleli insta İlker Kaleli foto sıla foto sıla insta sıla son
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.