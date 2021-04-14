Sıla - İlker Kaleli aşkında yeni gelişme! Onlar artık...
14 Nisan 2021 Çarşamba - 10:46 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 10:58
Yılın sürpriz aşkı magazin basınına bomba gibi düştü. Geçen yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, bu yılın başında da boşanmıştı. Pandemi dönemini Bodrum’da geçirmeyi tercih eden şarkıcının, kalbini oyuncu İlker Kaleli’ye kaptırdı. Taze aşıkların son hamlesi dikkat çekti.
Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini 15 dakikada noktamıştı. Ünlü şarkıcı Sıla’nın kalbini İlker Kaleli’ye kaptırdı. Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı. Birbirlerini takip etmeye başladılar. Çift aşklarını Bodrum’da gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.
Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.