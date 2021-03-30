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Sıfır ve 2. el araba için flaş fiyat açıklaması! Zam geliyor
Sıfır ve 2. el araba almak isteyenlere kötü haber. Zam geliyor. Döviz kurunda gerçekleşen artış ve pandemi sebebiyle büyük otomobil firmalarının yaşadığı çip krizi Türkiye piyasanı etkileyecek. Araba fiyatlarına son gelişmeler henüz yansımadı ama gelecek haftalarda araba fiyatlarına zam gelmesi ön görülüyor. Vatandaşlar ise araba fiyatlarına indirim gelmesini bekliyor.
Otomotiv sektörü yetkililerinden açıklamalar geldi ve döviz artışının henüz araç fiyatlarına yansımadığı, yakın zamanda kademeli zam geleceğine yer verildi. Sürekli olarak yükselen araç fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise araç fiyatlarına indirim olup olmayacağı yönündeki sorunun yanıtını arıyor. Araç piyasası karışık seyrini korurken sektörden gelen her yeni açıklama tartışmanın fitilini biraz daha ateşlemeye devam ediyor. Özellikle de araç fiyatlarına indirim açıklamaları büyük tartışmalara neden olurken oto galericiler fiyatların düştüğü konusunda ısrarcı olurken araba almak isteyen vatandaş ise fiyatlarda indirim olmadığını savunuyor.