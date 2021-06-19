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SGK harekete geçti ve resmen duyurdu! SMS ile başvuru yetiyor...

19 Haziran 2021 Cumartesi - 16:44 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 16:54

SGK'dan flaş açıklama! Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti ve resmen duyurdu. Sadece SMS ile başvuru yapmak yetiyor. Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik SGK'dan açıklama geldi. Ayda 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışanlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, ayda 10 günden az çalışanlar için ise doğrudan e-Devlet üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabilecek.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ev hizmetlerinde ayda 10  günden fazla çalışanlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal  güvenlik merkezlerine, ayda 10 günden az çalışanlar için ise doğrudan e-Devlet  kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabileceğini bildirdi. 
 
SGK'nin Twitter hesabından, ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla  ile 10 günden az çalıştırılanlara ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı video  paylaşıldı.
 
Videoda, "Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için 'Ev  hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge' ile  sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat  edilmelidir. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için ise 'Ev  hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form' ile doğrudan e-Devlet  kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabilir." bilgisi yer aldı.
 
 
SGK'nin internet sitesinde "Sigortalılık", "Sıkça Sorulan Sorular" ve  "Ek 9" sekmeleri tıklanarak ev hizmetlerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor.

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