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Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu!

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:16 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 17:25

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Burak Sergen, koronavirüsü yendikten sonra taburcu oldu. Zor günleri geri de bırakan ünlü oyuncu 'Bu hastalığı yendiğim için çok muyluyum' dedi.


Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Burak Sergen'den güzel haber geldi. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı. Bugün taburcu olan Sergen hastane çıkışı '45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey” açıklamasını yaptı.
 
Son dakika: Oyuncu Burak Sergen taburcu oldu
 
Burak Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
 
 

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