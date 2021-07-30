Romatizma tedavisi için kullandığı ilginç yöntem sonu oldu! Arılar...

İlginç olay İstanbul’da yaşandı. Yıllardır romatizma ağrısı çekiyordu, çözümü bunda buldu. Uygur Türk’ü Maisumu Aili ile tanışarak tedaviye başladı. Seansları sık sık tekrarlıyordu. Son seansın ardından aniden fenalaştı. Bal arısı ile tedavi sonu oldu. O anları anlatan talihsiz adamın oğlu ise “Kalp masajı falan yapmışlar ama kurtaramamışlar. Ambulansa haber vermişler ama artık çok geçmiş. Şoke olduk” dedi.

İstanbul Zeytinburnu ’nda yaşayan, 58 yaşındaki Bülent Erdem, yıllardır romatizma ağrılarından şikâyetçiydi. Bir arkadaş ortamında Çin vatandaşı Uygur Türk’ü 61 yaşındaki Maisumu Aili ile karşılaştı. Romatizma ağrılarından bahsetti. Aili, romatizma ağrılarına balarısı tedavisi uygulayabileceğini ve kendisini iyileştirebileceğini söyledi.

İKİ ARI SOKUNCA ÖLDÜ

Her seansta bir kez arıya sokturulan Bülent Erdem önceki gün son seans için Aili ile evinde buluştu. Erdem, son seans olan 8. seansta iki arı tarafından sokturuldu. Son seansın ardından aniden fenalaşan Erdem, ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdem’in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Maisumu Aili’yi gözaltına aldı. ‘Taksirle öldürme’ suçlamasıyla sorgulanan Aili, “Her gün bir seans yapıyorduk. Her seansta bir arıya sokturuyordum. Tedavinin son aşamasında iki arıya sokturunca fenalaştı” dedi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Maisumu Aili serbest kaldı. Sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

‘SON SEANSIYDI’