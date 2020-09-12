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Resmen değişti! Ve ertelendi...

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 16:23

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklik ile erteleme geldi. Okul servis araçları ile ilgili düzenleme ile taşımacıların kara yolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Ayrıca fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ve okul servis araçlarını kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalarına ilişkin süre ise 3 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.


İçişleri Bakanlığının Okul Servis Araçları  Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de  yayımlandı.  Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim  Yönetmeliği kapsamındaki servis faaliyetlerinde, belediye sınırları  dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için yapılacak taşımanın şehirler  arası veya şehir içi olmasına bağlı olarak, taşımacıların kara yolu yolcu  taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30  Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
 
Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için 3 nokta emniyet  kemeri ve gerekli koruyucu tertibatla her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü  sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt  yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3  Eylül 2021 olarak belirlendi.
 
 Ayrıca fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan  araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ve okul  servis araçlarını kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu  çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalarına ilişkin süre  ise 3 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.  Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma  ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından yürütülecek.
 
Okul servisleri düzenlemesindeki erteleme sektörde memnuniyetle  karşılandı 
 
Okul servis araçlarında zorunlu hale  getirilen üç nokta emniyet kemeri, mesleki yeterlilik belgesi, oturmaya duyarlı  koltuk sensörü, iç kamera ve kayıt sistemleri zorunluluğunun bir yıl ertelenmesi  servisçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.  Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle henüz okullarda  eğitim başlamazken, yaşanan belirsizlik sürecinde yapılan söz konusu değişiklik  servisçi esnafında memnuniyeti beraberinde getirdi.
 
"Değişiklik servisçileri rahatlattı"
 
  İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza  Öztürk, AA muhabirine, ilgili bakanlıklarla yaptıkları görüşmeler neticesinde  yapılan söz konusu değişikliğin servisçileri rahatlattığını söyledi.  Değişikliğin olmaması halinde servis araçlarının muayeneden  geçemeyeceklerini belirten Öztürk, "Kovid-19 nedeniyle servisçiler zor günler  geçiriyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ücretlerini tam alamayan  servisçilerin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de ücret alıp alamayacakları  belli değildi. Maddi açıdan zor günler geçiren servisçilere ekstra maliyet  getiren bu uygulamaların bir yıl ertelenmesi bizleri çok mutlu etti." dedi.
 
  "Teknolojiye açığız"
 
   Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Tuncay  Elmadağlı da Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin servis araçları ve şoförlerine  ilişkin birtakım kurallar getirildiğine dikkati çekerek, söz konusu  zorunlulukların ertelenmesinin mutluluk verici olduğunu ancak yeterli  görmediklerini bildirdi.  Okul servislerinde zorunlu hale getirilen ve bir yıl ertelenen üç  nokta emniyet kemeri uygulamasının iki noktalı emniyet kemeriyle değiştirilmesi  gerektiğini ifade eden Elmadağlı, "Servisçiler olarak amacımız birtakım  külfetlerden kurtulmak değil, çocuklarımızı sağlıklı ve güvenli şekilde  evlerinden alıp evlerine bırakmak. Üç nokta emniyet kemeri kaza anında  çocuklarımıza zarar verir." diye konuştu.      Elmadağlı, teknolojik yeniliklere açık olduklarını ancak oturmaya  duyarlı sensörleri servis araçlarına uygun görmediklerini savunarak araçlarda  rehber personel varken bu sensörlere ihtiyaç bulunmadığını iddia etti.
 
  "Yakın zamanda 4 bakanlık yetkilisiyle toplantı yapılacak"
 
 İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası  Başkanı Hasan Basri Bostancı, bu ertelemenin servisçileri maddi olarak çok  rahatlattığına dikkati çekerek, "Söz konusu uygulamaların ertelenmesi, Kovid-19  nedeniyle maddi açıdan zor günler geçiren servisçileri mutlu etmiştir."  ifadelerini kullandı. Yönetmelik değişikliğinin ardından İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma  ve Altyapı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yetkilileriyle  Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) önderliğinde bir toplantı  yapılacağı bilgisini veren Bostancı, yakın zamanda planlanan söz konusu  toplantıda, yönetmeliğin tekrar gözden geçirileceğini ve servisçilerin  durumlarının konuşulacağını kaydetti.
 
  
 

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