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Resmen değişti, DASK'ta yeni dönem! Fiyatlar açıklandı...

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 16:07 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 16:07

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Resim Gazete'de yayımlandı. Deprem sigortasında yeni dönem başladı. İl il fiyatlar belli oldu. İstanbul’da ve İzmir’de evler 268 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınabilecek. 100 metrekare betonarme bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep’te yıllık 90 TL’ye, Ardahan’da yıllık 129 TL’ye, Ağrı, Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize’de 59 TL, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir’de 38 TL’ye, Antalya’da 129 TL’ye ve Bursa’da 173 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor.

DASK Koordinatörü Erdal Turgut “İzmir deneyimi bize, DASK’ın deprem kadar pandemiye karşı da önemli bir tedbir olduğunu gösterdi. Bu nedenle tüm ev sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceği ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyasını başlattık. Kampanyanın, deprem güvenceli bir Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” dedi.


 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), tüm ev  sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmasını teşvik etmek amacıyla “DASK  Yaptıran Kazanıyor” kampanyası başlatıyor. DASK'tan yapılan açıklamaya göre, DASK'ın, Türkiye’deki konutların  tamamını Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına almak için başlattığı yeni  kampanya 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olacak.Yüzde 100 sigortalılık hedefine yönelik bir seferberlik olarak  tanımlanan kampanya kapsamında konut sahiplerine önemli fırsatlar sunuluyor.  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken, buna  bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor.  “DASK Yaptıran Kazanıyor” sloganlı kampanya kapsamında 19 Ocak 2021  tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yılına ait Zorunlu Deprem Sigortası  Tarife Tebliği’ne göre hesaplanacak prim tutarlarından doğacak farkı ev  sahiplerine yansıtmıyor. Kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası  yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor.
  
“Kampanya, deprem güvenceli bir Türkiye için çok önemli bir fırsat"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut,  “DASK Yaptıran Kazanıyor” kampanyasını salgın koşulları altında hiç kimsenin  deprem güvencesinden mahrum kalmaması için başlattıklarını belirterek, şunları  kaydetti:“Kovid-19 pandemisi tüm dünyada 2020’ye damgasını vuran gelişmeydi ve  önümüzdeki yıl da bu konu gündemimizde olmaya devam edecek gözüküyor. Salgınla  mücadele ederken üzerine maalesef İzmir’de yıkıcı bir deprem de yaşadık. Depremde  hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evlerin sahipleri DASK’tan aldıkları  tazminatla hem depremin yaralarını sarabildiler hem de pandemi koşullarında  güvenle başlarını sokabilecekleri yeni bir yuvaya ulaşma şansları oldu. İzmir  deneyimi bize, bu dönemde DASK’ın deprem kadar, pandemiye karşı da önemli bir  tedbir olduğunu gösterdi. Bu nedenle tüm ev sahibi vatandaşlarımızın  yararlanabileceği ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyasını başlattık. Kampanyanın,  deprem güvenceli bir Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.”
 
"En yüksek teminat bedeli 268 bin TL'ye yükseldi"
 
Turgut, depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için  ödenecek en yüksek teminat bedelinin 268 bin TL’ye yükseldiğini aktararak, “  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile evlerin yeniden inşa bedelini teminat altına  alıyor. Yeniden inşa bedelleri de her yıl enflasyon oranında güncelleniyor.  Özetle DASK’ın sigortalılara verdiği teminat, ekonomik şartlara göre korumaya  alınarak artırılıyor. Buna bağlı olarak primlerde de artış oluyor. DASK olarak  2021’de teminatı artırma ancak prim farkını sigortalılarımıza yansıtmama kararı  aldık.” ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında İstanbul’da ve İzmir’de 100 metrekare betonarme  bir evin yıllık 268 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına  alınabileceğine işaret eden Turgut, “100 metrekare betonarme bir ev, Edirne Ankara ve Gaziantep’te yıllık 90 TL’ye, Ardahan’da yıllık 129 TL’ye, Ağrı Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize’de 59 TL, Aksaray, Yozgat, Nevşehir Kırşehir’de 38 TL’ye, Antalya’da 129 TL’ye ve Bursa’da 173 TL’ye Zorunlu Deprem  Sigortası güvencesine sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık  prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor.” ifadelerini kullandı.
 
"Yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmayı hedefliyoruz”
 
Turgut, depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’na ilgide artış  olduğunu belirterek, depremden sonraki ilk hafta Ege bölgesinde günlük poliçe  üretiminin yüzde 100’lerin üzerine çıktığını, şu anda da deprem öncesine göre  günlük yüzde 5 daha fazla olarak devam ettiğini bildirdi. İzmir’deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısının 635 binden 689  binlere yükseldiğini aktaran Turgut, "Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi  artışı ise yüzde 5 düzeyinde devam ediyor. ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’  kampanyasıyla da bu farkındalığı sürdürerek sigortalılık oranlarını artırmayı ve  yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde  bulundu.
 
İzmir'de 2 ayda tazminatların yüzde 94’ü ödendi
  
Turgut, DASK’ın İzmir depreminde evleri hasar gören Zorunlu Deprem  Sigortalı konut sahiplerine hasar tazminatlarını 72 saat sonra ödemeye  başladığını belirterek, şunları kaydetti: “Bugüne kadar İzmir ve depremden etkilenen toplam 16 ilden yaklaşık 25  bin hasar başvurusu aldık. 24 bin hasar dosyasının incelemesini tamamladık ve  sigortalılarımıza bugüne kadar toplam 234 milyon TL ödeme yaptık. İki ay içinde  evi hasar gören sigortalıların yüzde 94’ü, yani büyük bir çoğunluğu hasar  tazminatlarını alarak kendilerine yeni bir hayat kurdular. DASK’ın anında deprem  bölgesine giderek iki farklı noktada DASK İletişim Merkezi kurması ve  sigortalılara sahada destek vermesi sürecin hızlı yönetiminde çok etkili oldu. En  güzel ödül de sigortalılardan aldığımız teşekkür mesajları, telefonları oldu.  Sigortalılarımızın herkese örnek olacak hikayelerine tanık olabileceğiniz bir  dizi filmin de hazırlığı içindeyiz. Çok yayında izleyebileceksiniz.” Bu arada, İzmir depreminden sonra ödenen hasar tazminatlarıyla  birlikte DASK’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarı 700  milyon TL’ye ulaştı. DASK’ın hasar ödeme gücü ise geçen yılın kasım ayı  itibarıyla 40 milyar TL’ye yükseldi.
 
  

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