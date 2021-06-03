Paralar hesaplara yatırılıyor! Ve belli oldu, yarın başlıyor...

Ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor. Yüz binlerce vatandaş bekliyordu. Mayıs ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ile ilgili açıklama geldi.

Cuma günü paralar hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

6-10 AY ARASI ÖDEME YAPILIYOR

İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?