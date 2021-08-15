Paralar bugün hesaplara yatırılıyor! 1.259 TL ödenecek, son gün...

SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– Dilekçe,

– T.C. Kimlik Numarası beyanı,

– Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

– İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED YARDIM BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelerin yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir.

İşte SED yardımından yararlanabilmek için o şartlar;

– Sosyal hizmetler kuruluşunda hayatını devam ettiren çocukların haklarında bakım tedbiri kararı verilmesi durumunda ailesi ya da yakınları yanına verilebilecek olması,

– Yoksulluk seviyesinde maddi zorluklar sebebiyle korunmaya muhtaç durumuna düşebilecek çocukların haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilmesi,

– Bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırı tamamlayan sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden gençlerin bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşebilmesi,

– Olağanüstü bir felaket, doğal afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisini ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılanmaması durumda,

– Hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlar nedeniyle sorumluluğu altındaki çocuklara bakılamaması gereklidir.

SED ÖDEMESİ NE KADAR?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarı 1.161 TL’den 1.259 TL’ye yükseltildi.