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Para ödemeleri bugün yapılıyor! Hemen kontrol edin

05 Nisan 2021 Pazartesi - 8:39 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 8:39

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Paralar bugün hesaplara yatırılıyor. Destekten yararlanan bazı vatandaşların banka bilgilerinde yanlışlık bulunuyor. IBAN bilgisi hatalı olanların hemen kontrol etmesi gerekiyor. Banka bilgisinde eksiklik ya da yanlışlık bulunanların ödemeleri PTT aracılığı ile yapılacak. Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan Pazartesi günü yapılacak.


Yüz binlerce kişi yararlanıyor. Ödemeler bugün yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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