Para nasıl biriktirilir? Düşük bütçe ile birikim yapmanın yolları... Kredi kartı, banka hesabı, borçlar...

Pandemi sürecinde pek çok kişi ekonomik olarak zor günler geçirdi. Hayatın normale dönmeye başlamasıyla iş yerleri açıldı, çalışanlar tam olarak eski hayatlarına dönmeseler de çalışma hayatı yeniden canlandı. Bu dönemde artık pandemi borçları ödenmeye başladı. Yaşanan pandemi tasarrufun önemini de ortaya çıkardı. Hayat akışı içerisinde beklenmedik olaylar sonucu maddi destek ihtiyacı doğabiliyor. Dolayısıyla para biriktirmek de herkes için büyük önem taşıyor. Ancak borçları olan kişiler tasarruf yapamayacaklarını düşünüyor. Adım adım borçların kapatılması ve tasarruf önlemleri ile para biriktirilmesi mümkün. İşte birikim yapmak isteyenler için ipuçları...

Bugün Dünya Tasarruf günü...Tasarruf bireyler kadar ülke ekonomileri için de önemli. Tasarrufla sadece evimizin bütçesine değil, gereksiz tüketimin önüne geçerek doğaya da katkı sağlıyoruz. Peki nasıl tasarruf edebiliriz? İşte tasarruf etmenin 11 kolay yolu...

1 TASARRUFAEVDEN BAŞLAYIN

İlk olarak evinizde gereksiz harcamaların önünü kesin. Gerçekten işe yarayacak mı yoksa evin bir köşesine atılacak mı diye düşünün. Elektrik faturalarını azaltmak için enerji tasarruflu ürünler kullanın. Yalıtımınızı doğru yapıp doğalgaz faturalarını düşürün.

2 ALIŞVERİŞİNİZİTOPLUYAPIN

Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaçlarınızı belirleyip bir liste yapın ve dışına çıkmayın. Marketlerde indirim dönemlerini takip edin. Alışverişe tok gidin. En ucuzunu almak için ürünleri incelerken, ağırlık ve ürün sayısı gibi kriterleri de kıyaslayın. Örneğin tuvalet kağıdı alırken sadece fiyatına değil, paketin içinde kaç tane olduğuna da bakın.

3 BORÇLARINIZI BİTİRİN

Para biriktirmeye başlamadan önce mevcut borçlarınızdan kurtulun. Özellikle banka kredisi gibi faiz işleyen borçları asla geciktirmeyin.

4 GEREKSİZ MASRAFLARDAN KURTULUN

Para biriktirmek için bazı özel zevklerinden vazgeçmeniz gerekebilir. Önceliği sigara, alkol gibi sizi sağlığınızdan da eden harcamalara verebilirsiniz.

5 KÜÇÜKKÜÇÜK BİRİKTİRİN

Geliriniz düşükse para biriktirmeye küçük küçük başlayın. Bir kavanozu kumbara olarak kullanabilirsiniz. İçine attığınız bozuk paraların ne kadar çoğaldığını görünce motivasyonunuz da artacaktır.

6 MAAŞ ZAMMINI UNUTUN

Maaşınıza zam geldiğinde aradaki farkı tasarruf için kenara atın. Çok gerekmedikçe de harcamayın. Bu para ilerde çok işinize yarayabilir.

7 KREDİ KARTLARINA DİKKAT

Kredi kartlarınızı sadece gerektiğinde kullanın. 4-5 kredi kartına sahip olmak yerine harcamalarınızı denetleyebileceğiniz kadar kart taşıyın. Ay sonunda ödeyebileceğiniz kadar harcama yapın.

8 HESABINIZI BİLİN

Gelirinizden daha az harcama yapın. Çoğu insan ne harcadığını takip etmez ve harcamaları bütçelerini geçene kadar anlamaz. Ne harcadığınızı takip etmek amacıyla aylık olarak ulaşım, gıda, eğlence gibi şeyler için harcayacağınız parayı zarfa koyun. Bu, ihtiyacınız olmayan şeyleri almanızı engeller.

9 EMEKLİLİĞİNİZİ PLANLAYIN

Yaşınız genç bile olsa emeklilik planları yapmakta fayda var. Gelirim yetersiz deyip ertelemeyin. Bankalardan bireysel emekliliğe dair teklif alın. Böylece, ileriki yaşlarda rahat bir emeklilik geçirirsiniz.

10TEKNOLOJİDEN FAYDALANIN

Dijital çağ, tasarruf ederken de birçok kolaylık sağlıyor. Telefonunuza indirebileceğiniz birkaç aplikasyon sayesinde tasarruf etmeyi başarabilirsiniz.

11ALMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN

Bir şeyi almadan önce ona ne kadar ihtiyacınız olduğunu düşünün. Alacağınız o güzel ayakkabı 500 TL’yse ve saat bazı ücretiniz 100 TL’yse, bu ayakkabının beş saatlik emeğinize değip değmeyeceğini sorgulayın. (Posta)