Orman yangınlarında son dakika gelişmesi! 15 dakika detayı... Yeniden başladı! Manavgat, Bodrum, Marmaris, Milas...

Orman yangınları ile ilgili son dakika haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın, Muğla'nın Menteşe ilçesine sıçrayınca iki mahalle tahliye edildi, yakın yerleşim yerleri çevresindeki ağaçlar önlem amaçlı kesildi. Öte yandan havadan destek veren hava araçlarına Rus ordusuna ait 2 Antonov İlyuşin İI-76 tipi yangın söndürme uçakları ile Azerbaycan'dan gelen BE200 amfibi uçak da dahil oldu. İşte sıcak noktalardan tüm detaylar...

Akdeniz ve Ege şeridini kasıp kavuran orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Antalya Muğla ve Aydın başta olmak üzere yangınların çıktığı bölgelerde mücadele canhıraş şekilde sürüyor. 28 Temmuz 'da bu yana çıkan 192 yangından 180'i kontrol altına alındı.

MARMARİS'TE SON DURUM

DHA Muhabiri Davut Can, Orhaniye'den son durumu aktardı:

Marmaris'te Orhaniye'ye bağlı Kızkumu mevkiindeyiz. İki gündür alevler Kızkumu'nu çevreleyen dağlarda etkisini sürdürüyordu. Turgut Mahallesi'ndeki yangının da kontrol altına alındığını gözlemliyoruz. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dağların etekleri ile yerleşim yerleri arasına set çekildi. Ekipler 7/24 orada nöbet beklediler. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellediler. Bir yandan soğutma çalışması da devam ediyor. Bir yandan da ekipler rehavete kapılmıyor.

AKÇAKAYA'DA SON DURUM

DHA Muhabiri Hande Nayman, Milas 'ın Akçakaya Mahallesi'ndeki son durumu anlattı:

Alevler yerleşim yerine yakın. Pek çok mahalle tahliye edildi. Evler hızlıca boşaltılıyor. Rüzgarın çok hızlı esmesi nedeniyle etkisini artırıyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor. Helikopterler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Akçakaya Mahallesi'nde yola da sıçradı yangın. Milas yangını hâlâ devam ediyor. Gece saatlerinde karadan müdahale yapılıyor. Oldukça yoğun bir duman var bulunduğumuz noktada. Siyah dumanlar adeta ilçeyi tamamen kaplamış durumda.

YANGIN ALARA VADİSİ'NİN YAMAÇLARINDA

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde devam eden yangın, Alara Çayı'nın bulunduğu Alara Vadisi'nde devam ediyor. Vadinin yamaçlarında süren yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.

Bu arada vadinin üzerinde bulunan Karabul Mahallesi'ne yakın noktada çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için de havadan müdahale başladı. Bölgenin sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle karadan müdahale yapılamıyor.

TURGUT ŞELALESİ'NİN ÇEVRESİ KÜLE DÖNDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gündür mücadele edilen orman yangını, bölgedeki yemyeşil ağaçlar ve berrak suyuyla hem doğa harikası hem de Marmaris'teki turistik noktalardan biri olan Turgut Şelalesi'nin çevresini de küle çevirdi. Şelalenin yanı başında bulunan ve alevlere teslim olmasının ardından küle dönen ağaçların görüntüsü, görenlerin yüreğini sızlattı. Şelalenin çevresindeki birçok ağacın yanı sıra asırlık çınarların da alevlerden zarar gördüğü görüldü. Ayrıca şelaleye tırmanmak için yapılan ahşap merdivenler de yanarak kullanılamaz hale geldi.

ENERJİ BAKANI AÇIKLADI: SANTRALDE SORUN YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nin ana ünitelerinde sorun olmadığını; yangının, kömürlerin stoklandığı alana ulaşmadığını anlattı. Bakan Dönmez, santralin bir an önce işletmeye alınması için teknik prosedürün sürdüğünü duyurdu.

YANGINLA HAVADAN MÜCADELEDE FİLO GÜÇLENİYOR

Orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara havadan destek veren hava araçlarına Azerbaycan 'dan gelen BE200 amfibi uçak da dahil oldu.

12 ton su taşıyan uçak, çalışmalarda aktif görev yapacak. Muğla'daki söndürme çalışmalarına İspanya İran ve Rus uçakları da destek veriyor.

Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara havadan destek veren Rus ordusuna ait 2 Antonov İlyuşin İI-76 tipi yangın söndürme uçakları su ikmalini Adnan Menderes Havalimanı'ndan karşılıyor. Antonov İlyuşin İI-76 tipi yangın söndürme uçaklarının 42 bin litre su alma kapasitesi bulunuyor. Pilotlar ve teknik destek ekibi uçakların ikmali sırasında dinlenmeye geçiyor.