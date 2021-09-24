Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim ilkokul, ortaokul ve liselerde devam edecek mi? Bakan Özer kesin bir dille ifade etti!

Okullar kapanacak mı? Okullarda çıkan vakalar artınca, öğrenciler ve veliler yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğini sorgulamaya başladı. 2020 yılının mart ayında ilk koronavirüs vakası görülünce okullar uzaktan eğitime geçmişti. Yeni eğitim öğretimin nasıl olacağı merak edilirken 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yüz yüze eğitim kararı alınmış, okullar 6 Eylül’de açılmıştı. İlkokul, ortaokul, liselerde artan vaka sayısı okullar tekrar kapanır mı sorularının sorulmasına neden oldu. Peki, yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar kapanır mı?

Okullar kapanacak mı? sorusu gündem oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze devam ediyor. Vaka sayısında artış yaşanınca uzaktan eğitime tekrar geçilip geçilmeyeceği okulların kapanıp kapanmayacğaı araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer' söz konusu merak edilen soruya açıklık getirdi. Peki, okullar tekrar kapanır mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların, salgının seyri açısından yakın takibini yaptıkları özel bir alan olduğunu dile getiren Koca, "6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz, yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti, aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek, tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır."

BAKAN ÖZER DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyleyerek, Okullar açık kalmaya devam edeceğini belirtti.

'Ekim ayında okulların kapanacağı' yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Böyle bir şey söz konusu değil. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda etkilenen sınıflarla ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor.” Sözlerini kullandı.