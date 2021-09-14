Öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama! Bakan resmen duyurdu, maaşlar ve...

15 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklaması! Öğretmenlerin ne kadar maaş alacağı belli oldu. Tek tek açıklandı. Maaşlar 4 bin 968 liradan başlıyor. Rakamlar değişiklik gösteriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Özer atamalarda KPSS şartı ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Geri sayım başladı. Başvurular 27 Eylül'de başlıyor, 8 Ekim'e kadar yapılabilecek. İşte öğretmen atamaları ile ilgili son gelişmeler...

15 bin öğretmen ataması ile ilgili son gelişmeler... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , geçtiğimiz hafta Twitter ’dan yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını duyurmuştu. Öğretmen alımı başvuruları 27 Eylül-8 Ekim’de yapılacak.

Başvuran adaylar 12 Kasım-27 Kasım 2021 arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021’de duyurulacak. Öğretmen ataması tercihleri 21-26 Ocak 2022 arasında gerçekleşecek. Tercih sonuçları 31 Ocak 2022’de öğrenilebilecek.

NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Öğretmen atama takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 VE 2021 KPSS puanları geçerli olacak. Boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Peki yeni atanan öğretmenler ne kadar maaş alacak? Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenin maaşı brüt 5 bin 343 lira olmuştu. Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) aidatı kesintisi yapılabiliyor.

ÜYELİKLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Buna göre; göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5 bin 75 lira civarında olacak. İLKSAN üyesi göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşının ise 4 bin 968 lira olacağı hesaplanıyor. Evli ve eşi çalışmayan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5 bin 537 lira olurken, evli ve eşi çalışmayan ve İLKSAN üyesi olan sözleşmeli öğretmenin net maaşı da 5 bin 430 olarak yatacak.

BAKAN ÖZER'DEN KPSS AÇIKLAMASI