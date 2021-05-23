Öğrenciler sınıfını nasıl geçecek? Detaylar belli oldu

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Herkes merak ediyor. Detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerden sonra ilk ve ortaokullarda da sınav tercihini öğrencilere bıraktı. Peki, 10 milyona yakın öğrenci sınıfını nasıl geçecek? Ayrıntıları eğitimci Koray Varol CNN Türk'te anlattı.

İlkokul 4'üncü sınıftan itibaren ortaokulun tüm sınıfları için ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi öğrenci tercihine bırakıldı. Bu tercih, toplamda 10 milyon öğrenciyi kapsıyor.

"İLKOKULUN İLK 3 SINIFI İÇİN SINAV OLMAYACAK"

Eğitimci Koray Varol , "1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda herhangi bir şekilde sınav yok. Öğrenciler tamamen öğretmenlerinin değerlendirmeleriyle karnelerini alacaklar. 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarda ise karantinadan önceki zamanda öğrencilerimiz sınava girdiler. O sınavlar sonucunda çocuklarımızın bir puanları oluştu. o puanlar karne notu olarak karnelerine yansıyacak" dedi.

ÖNCEKİ SINAVA GİREMEYENLER DE BAŞVURU YAPABİLECEK

Karantina öncesi dönemde şans bulamayanlar tekrar sınava girebilecek. Koray Varol, "Herhangi bir zorluktan dolayı sınava girememiş olanlar, okul müdürlüklerine başvurarak öğretmenler gözetiminde yeniden sınava girebilecekler" diye konuştu.

Uygulamalı derslerin karneye yansıtılabilmesi için de sınava girmek gerekiyor. Eğitim ci Varol, "Resim, müzik, beden, görsel sanatlar gibi derslerde de öğrencilerin en az bir kere sınava girme zorunluluğu var. Ve bunun üzerinden de karne notları oluşacak" ifadelerini kullandı.

İLK SINAVDAKİ NOTUNU BEĞENMEYENLERE 2. ŞANS DOĞDU

İlk sınavdan aldığı nottan memnun olmayanların da ikinci bir şansı var. Varol, "Daha önce girdikleri sınavlarda istedikleri puanı alamayan öğrenciler, yeniden sınava girme hakkına sahipler. Yine okul müdürlüklerine başvuru yaparak sınavının yenilenmesini talep ettikleri zaman yeni sınav yapılıyor. Bununla birlikte çocuklarımız karne notlarını almış oluyorlar" şeklinde konuştu.

BAŞVURULAR 26 MAYIS'A KADAR YAPILABİLECEK

Öğrencilerin sınavlar için 26 Mayıs'a kadar okullarına başvuru yapmalarının şart olduğunu hatırlatan Varol, sınavların 18 Haziran tarihine kadar süreceğini ifade etti.