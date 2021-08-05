Oğlunun verdiği kilolar sayesinde nakil olup hayata tutundu!

Romanya'da yaşayan 58 yaşındaki Cornelius Florin Suciu, Hepatit B hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil olmak için Türkiye’ye geldi. Babasına karaciğerini vermek isteyen oğlu Dimitrie Suciu ise yapılan tahliller sonrası şaşkına döndü. Karaciğerinde yağlanma belirlenen ve babasına organ bağışında bulunması imkânsız görülen genç adam, 6 ayda 23 kilo vererek babasına yeni hayatını hediye etti.

Romanya’da yaşayan Cornelius Florin Suciu’ya 35 yıl önce Hepatit B tanısı konuldu. İlaçlarla tedavisi başlayan talihsiz adamın şikayetleri yıllar içinde arttı. Nakil için oğlunun büyümesini bekleyen Cornelius Florin Suciu, tedavi amacıyla Türkiye’ye geldi. Burada yapılan tetkiklerde baba Suciu’nun vericisi Dimitrie’nin karaciğerinde yağlanma tespit edildi. Genç adamdaki karaciğer yağlanması oranının nakil için çok yüksek olduğu belirlenince aile çare olarak Amerika ’da yaşayan diğer oğullarını Türkiye’ye davet etti. Yapılan tetkikler sonucunda diğer oğulda ise böbrek tümörüne rastlandı.

Apar topar ameliyata alınan ve tedavisi Türkiye'de gerçekleştirilen adam, babası için verici olamadı. Bunun üzerine Dimitrie, babasına karaciğerini bağışlamak için kendisine uygun diyet ve spor programına başladı. Genç adam, azmi ile herkesi şaşırttı. 6 ayda 23 kilo veren Dimitrie, babasına karaciğerini bağışlayarak onu hayata bağladı.

"HASTALIĞIM 35 YIL BOYUNCA SÜRDÜ"

Tedavi olduğu ve oğlunun da bu sayede fazla kilolarından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Cornelius Florin Suciu, "35 yıl önce öğrencilik yıllarımda şikayetlerim başladı. Romanya ’da tanı aldım. Tedavi için bekledim ancak olumlu bir sonuç alamadım. Bu yıl aralık ayında Türkiye’de nakil olabileceğimi öğrendim. Çocuklarımın da yaşı gelmişti ve bana karaciğer bağışlayabileceklerdi. Bu nedenle nakil olmaya karar verdim. İşim nedeniyle çok hareketli bir hayatım vardı. Zamanla şikayetlerim ağırlaşınca hareketlerim de engellendi. Çok fazla yorgunluk hissediyordum. Burada 6 ay bekledikten sonra nakil oldum. Dimitrie hem fazla kilolarından kurtuldu hem bana karaciğerini bağışladı. Karaciğer yağlanması da bu sayede tedavi edildi ve çok mutluyum. Amerika’daki oğlumun da bu sayede hastalığı ortaya çıktı ve o da Türkiye’de tedavi edilip sağlığına kavuştu” dedi.

“92’DEN 69 KİLOYA DÜŞTÜM BABAMIN HAYATINI KURTARDIM”

Babası için 6 ayda 92 kilodan 69 kiloya düştüğünü anlatan Dimitrie Suciu, “Hem kendim hem babam için çok mutluyum. 6 ay içinde babam için 23 kilo verdim. Amerika’da yaşadığım dönemde 92 kiloydum. Daha önce spor yaparak kilo verme denemelerim olsa da başarılı olamadım. Ancak şu an çok daha mutluyum. 92 kilodan 69’a kadar düştüm. Babam da sağlığına kavuştuğu için kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

“BABASINI KURTARMAK İÇİN GAYRET GÖSTEREN BİR EVLADIN HİKAYESİ”

Dimitrie’nin karaciğerinde yüzde 30’a varan yağlanmayı yüzde 0’a indirmeyi başardıklarını anlatan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özçelik, “Bu azminin karşılığında babasına canlı karaciğer vericisi olarak ikinci bir hayat sundu. Büyük bir azimle babasını kurtarmak için gayret gösteren bir evladın hikayesi. Bugün ise mutlu bir şekilde onları yeni hayatlarına uğurluyoruz. Canlı verici adaylarında yüzde 10’un üzerinde karaciğer yağlanmasını istemiyoruz. Yüzde 10’un altındaki oran ancak kabul edilebilir. Günümüzde dengesiz beslenme, yiyeceklerin sağlık sızlığı, alkol tüketimi karaciğer yağlanmasını hızlandırıyor. Hastalar aşırı kilolu olmasalar bile karaciğerde ciddi yağlanmalar tespit edilebiliyor. Dimitrie, zayıflayıp babası için verici olarak hem onun hem de kendisinin hayatını kurtardı. Çünkü karaciğer yağlanması sonucu ileride karaciğer yetmezliği görülme ihtimali fazlaydı. Bu ihtimalden kendisini kurtarmış oldu. O yüzden bu nakil iki taraf için oldukça önemli. Karaciğer yağlanmasının oranı toplumda giderek yükseliyor. İlerleyen dönemlerde karaciğer nakli sebepleri arasında belki de birinci sıraya yerleşecek” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE’DEKİ NAKİLLERİN 3’TE 2’SİNİ YABANCI HASTALAR OLUŞTURUYOR”

Ailenin Türkiye’yi tercih etmesinin çok doğru bir karar olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özçelik, “Dünyada canlı vericili karaciğer naklinde birinci sıradayız. Canlı vericili karaciğer nakli en çok Türkiye’de yapılıyor. Yabancı hasta sayımız da giderek artıyor. Sağlık turizm payımız giderek artmakta ve Türkiye’deki nakillerin neredeyse 3’te 2’sini yabancı hastalar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.