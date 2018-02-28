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Mısır'da tren kazası: 10 ölü

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 16:18 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 16:20

Mısır'ın kuzeyindeki Bahira kentinde meydana gelen tren kazasında 10 kişinin öldüğü belirtildi.


Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Bahira Emniyet Müdürü Ala  Abdulfettah, kazanın bir yük treninin yolcu trenine arkadan çarpması sonucu  meydana geldiğini söyledi. Abdulfettah, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini,  15 kişinin yaralandığını aktardı.
 
Bahira Valisi Nadiya Abdu ise yerel bir televizyon kanalına yaptığı  açıklamada, tespit edilen 15 yaralı olduğunu, ancak sayının artabileceğini dile  getirdi.
 
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği bildirildi.
 
Mısır'ın İskenderiye kentinde geçen yıl ağustos ayında meydana gelen  tren kazasında 49 kişi hayatını kaybetmişti.
 
  

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