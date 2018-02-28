Mısır'da tren kazası: 10 ölü

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Bahira Emniyet Müdürü Ala Abdulfettah, kazanın bir yük treninin yolcu trenine arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi. Abdulfettah, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını aktardı.

Bahira Valisi Nadiya Abdu ise yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, tespit edilen 15 yaralı olduğunu, ancak sayının artabileceğini dile getirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği bildirildi.