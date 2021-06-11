12 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1810 -0.94
USD 8,4050 -0.28 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Flaş detay, 31 Ağustos'a kadar...

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 16:33 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 17:31

Milyonlarca öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor. MEB tarafından tüm detaylar açıklandı. Çok önemli detay belli oldu. Telafi eğitimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Öğrenciler merakla bekliyordu. Tatil için yer değiştiren öğrencilerin durumunun ne olacağı netleşti. Öğrenciler neredeyse telafi eğitimini orada alabilecekler.


MEB resmen duyurdu. Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Telafi eğitimi ile ilgili detaylar belli oldu.
 
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) telafi eğitimi  programına, 21-Haziran-2 Temmuz arasında "telafidebendevarim.meb.gov.tr"  adresinden başvuru yapılabilecek. 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5  Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak "Telafide Ben de Varım" yaz uygulaması  programının uygulama esaslarına yer verildi.
 
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek  bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin  "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinde yer aldığı bildirilen  açıklamada, il genelinde düzenlenecek eğitim faaliyetleri için tüm kamu kurum ve  kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak tesislerin bedelsiz olarak kullandırılması,  valiliklerce oluşturulacak kurul koordinasyonunda gerekli planlamaların  yapılacağı belirtildi.
 
Buna göre, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve  işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına  bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin  koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.
 
İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il  program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, il  veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim  müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli  eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül  koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim  müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.
 
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik  eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim  faaliyetleri fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı  olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.
 
 Eğitim faaliyeti çalışma esasları
 
Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin  belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.
 
Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul  edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından  yapılacak.
 
Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci  grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde  alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.
 
Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık  Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda  gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.
 
Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için  HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.
 
Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri,  içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden  erişilebilecek.
 
  
 
 

ETİKETLER

MEB MEB açıklama MEB duyuru MEB karar MEB kararı MEB son dakika MEB son dakika açıklama MEB duyuru son dakika ziya selçuk ziya selçuk açıklama telafi eğitimi telafi eğitimi ne zaman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.