Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması

Koronavirüs salgınında 17 günlük tam kapanma süreci başlıyor. Vakalarda görülen artış nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamada uzaktan eğitimin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeni ile uygulanmaya başlayan çevirim içi dersler, eğitim hayatında yeni bir dönem başlamasına neden oldu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada uzaktan eğitim süreci ile ilgili; "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz “Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız." ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve veliler uzaktan eğitimin ne zamana kadar devam edeceğini merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime tüm öğrencilerin erişimesini sağlayabilmek amacı ile ücretsiz tablet dağıtımı yapmaya devam ediyor. Bakan Selçuk ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili de şu bilgileri paylaşmıştı;

"Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz. Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam"