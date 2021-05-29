MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla, Karabağ zaferinin ardından Azerbaycanın düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan Şuşaya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının girişimiyle 9 derslikli bir okul yapmayı taahhüt ettiklerini anımsattı. Bahçeli, bu kapsamda projelerini hazırlayıp, kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, "Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulusal Marşının bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeylinin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021i planlamıştık. Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Şuşaya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir. Hassasiyeti malum olan konuyla ilgili keyfiyeti aziz milletimizin bilgi ve takdirine bilavasıta sunuyorum" ifadesini kullandı.
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MHP lideri Bahçeli: Azerbaycan yönetimi okul projemizi uygun görmedi
DHA | 29 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:52 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 17:52
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın Şuşa şehrine yapmayı planladıkları okul projesine ilişkin, "Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır" dedi.
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