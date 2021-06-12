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Meteoroloji son dakika kodu ile yayınladı! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. Perşembe gününe kadar sürecek. Bugün kuvvetli sağanak başlıyor. Çok sayıda il için tek tek uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklarda bir değişiklik olmayacak, yer yer mevsim normallerinin altında seyredebilir. Ancak bugün çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış başlıyor.
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Bugün sağanak başlıyor. Perşembe gününe kadar çok sayıda ilde sağanak devam edecek. Saat verildi. Öğle saatlerinden sonraya dikkat! Sağanak etkili olacak iller Meteoroloji tarafından açıklandı.