Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji son dakika duyurdu! Yeniden geliyor, soğuk hava, kuvvetli yağışlar ve...
Meteoroloji son dakika duyurdu! Yeniden geliyor, soğuk hava, kuvvetli yağışlar ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. 31 il için kritik uyarı yapıldı. Bugün birçok ilde görülen şiddetli yağışlar pazartesi gününe kadar devam edecek. Çok kuvvetli olacak. Soğuk hava dalgası tekrar etkili oluyor. Prof. Dr. Orhan Şen, 'sıradışı meteorolojik olaylar yaşanıyor' diyerek haziran ayında görülen kuvvetli yağışlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler ve il il hava durumu...