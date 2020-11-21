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Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk görüntü...

21 Kasım 2020 Cumartesi - 16:31 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 16:31

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in dinlenirken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı.


Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den haber var. Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.
 
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte dinlendi. Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.Gün boyunca çiftlikte dinlenen Erbil, orman havası aldı.(Hürriyet)
 

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