MEB yeni kararı duyurdu! Sınır kaldırıldı artık...

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı. MEB'in milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararını resmen duyurduğu yazısında sınırın kaldırıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü okullara gönderdiği yazı ile EBA'da ilkokullar için 4 saat, ortaokullar için 6 saat olarak konulan canlı ders sınırlamasının kaldırıldığını duyurdu. MEB ayrıca yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin yazı da yolladı. İşte yeni karar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine uzaktan eğitim süreci ile ilgili yazı gönderdi. İlkokul ve ortaokullarda yapılan canlı dersler konulu yazıda Covid 19 salgını yapılan uzaktan eğitimin ilkokullarda günlük 4 ders saati, ortaokullarda da günlük 6 ders saati olarak belirlendiği hatırlatıldı. Bakanlık, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği bilgilendirmede canlı ders saatlerinin sınırlandırılmasının planlamalarda sorunlara neden olduğu gerekçesiyle ders saati sınırlamasını kaldırdığını bildirdi. Aynı zamanda öğretmenlerin EBA platformunun yanı sıra diğer güvenilir platformlarını kullanma izni de verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim süreci ve uygulaması ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği yazıda, İlkokul ve orta okullarda yapılan canlı derslerin süre sınırının kaldırıldığı bildirildi. Bakanlık, 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı başında aldığı karara göre, uzaktan eğitimin ilkokullarda günlük 4 ders saati, ortaokullarda da günlük 6 ders saati olarak belirlendiği hatırlatıldı. Ancak, canlı ders saatlerindeki ders saati sınırlamasının planlamalarda sorunlara neden olduğu bildirimlerini gerekçe göstererek ders saati sınırlamasını kaldırdığını bildirdi.

MEB'in yazısında derslerin ilkokul ve ortaokul haftalık ders çizelgesinde belirtilen her bir sınıf seviyesinde toplam ders saatleri doğrultusunda uzaktan eğitim imkanlarından yararlanılarak eksiksiz bir şekilde işlenmesi konusunda uyardı. Ayrıca, öğretmenlere EBA platformunun yanısıra güvenilir diğer platformları da kullanma izni verildi.

Okul müdürlüklerinden de öğretmenlerin EBA platformu ile diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı derslerin düzenli takip edilmesini ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretlerinin de bu bilgiler doğrultusunda yapılması istendi.

EK DERS ÜCRETİ YAZISI

MEB, yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin yazı da yolladı. Yazıda şunlara vurgu yapıldı: İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, COVID-19 salgını nedeniyle ilgi (c) Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayıldıkları süreçte 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan meslekle ilgili çalışmalara katılamayacaklarından bahisle, ilgililerin söz konusu çalışma için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi, ilgi (b) Kararın 6'nci maddesinin Üçüncü fıkrasında "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 29.05.2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgi (c) Genelgenin ikinci paragrafında; "Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli Istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır..." açıklamasına yer verilmiştir. Görüleceği üzere söz konusu Genelge kapsamında idari izinli sayılanların, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ve bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer Özlük haklarının saklı kalacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, COVID-19 salgını nedeniyle ilgi (c) Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayıldıkları süreçte 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan meslekle ilgili çalışmalarını fiilen yerine getirmiş sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.