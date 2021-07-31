MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, sonuçlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gençler için harekete geçti. Tek tek açıklandı. Birçok kişi merak ediyordu. MEB tarafından yayınlanan rehberde detaylar paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, dijital dönüşüm ve 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde geleceğin mesleklerine ilişkin bir rehber yayımladı. Rehberde endüstri 4.0, yapay zeka, simülasyon, robotik kodlama, 3d yazıcı ve siber güvenliğin meslekleri de dönüştüreceği vurgulandı. İşte geleceğin meslekleri...

MEB resmen duyurdu. Gençler için yol gösterici olacak rehber yayınlandı. Geleceğin meslekleri belli oldu.Dijital dönüşümle birlikte iş dünyasında yer alacak geleceğin meslekleri şöyle:

SİBER ŞEHİR UZMANI: Siber şehirlerin devamlılığını sağlamak için verilerin etkili şekilde şehrin içinden 'geçmesini' sağlamak gerekiyor. Geleceğin şehirlerinde, milyonlarca sensörden alınan veri, elektrik ya da atık toplama sistemi gibi hizmetlerin çalışmasını sağlayacak. Şehirdeki sensörlerden biri bozulursa siber şehir uzmanının sensörü tamir etmesi gerekecek.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SEYAHATİ ÜRETİCİSİ: Artırılmış gerçeklik seyahati üreticilerinin işi de yeni nesil eğlence tecrübeleri üretmek olacak. Üreticiler, artırılmış gerçeklik yolculukları için çeşitli tecrübeler yazacak, tasarlayacak ve üretecek.