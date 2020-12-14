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MEB resmen açıkladı! 4 bin 369 TL...

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 14:14 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 14:14

Milyonlarca kişi bekliyordu MEB tek tek resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama yaptı. Okulların açılması ile ilgili konuşan Bakan Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarına ilişkinde bilgileri paylaştı. Maarif Müfettişleri konusundaki soruyu yanıtlarken Selçuk, "Kanun taslağı Meclis'e sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza iletilmiştir." dedi. Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakan Selçuk, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla bakanlık bünyesinde göreve başlayan 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenin maaşının 4 bin 369 TL, ek ders ücreti saatinin net 18,22 TL olduğunu açıkladı. Yüz yüze eğitime ilişkin de konuşan Bakan Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi. Bu yılın sonuna kadar 1350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacağını duyurdu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde  konuştu. Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim ve öğretime adil  şartlar altında erişmesi, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı  kazanması, milli ve evrensel değerleri içselleştirmesi, öğrenmeye açık, sağlıklı  ve mutlu bireyler olarak yetişmesi önceliklerimizdir." diye konuştu. TBMM'nin her bir üyesinin bu milletin çocuklarının geleceği için aynı  hedef ve öncelikler içinde olduğunun farkında olduklarını belirten Selçuk, bu  güvence içinde, tarihsel birikimle güncel olanı, yerel milli değerlerle evrensel  olanı birlikte ele alarak yollarına devam ettiklerini söyledi. Eğitimin büyük bir gemi gibi derinlik ve zaman isteyen bir surette  hareket ettiğini kaydeden Selçuk, önemli olanın istikamet ve bu doğrultuda  yapılacak sağlamalar olduğunun altını çizdi. Selçuk, bunu yaparken çocuğun üstün yararını kollamak, yaradılışına  hürmet etmek, bilimin ölçütleri doğrultusunda kararlar almanın son derece önemli  olduğunun altını çizerek,  "İş ve işlemlerimizdeki ölçütlerimizin uluslararası  standartlar açısından değerlendirilmesini ve bu standartlar doğrultusunda  yorumlanmasını önemsiyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bunu daha da zorunlu  kılıyor." ifadelerini kullandı.
 
  "Her öğretmenimizin emeğinin kutsallığına inanıyoruz"
 
Salgın gündemini dünya ile birlikte paylaştıklarını dile getiren  Selçuk, "Salgın hepimize yeni mecburiyetler getirdi ve çalışmalarımızın seyrini  ve günlük hayatımızın akışını değiştirdi. Bununla birlikte vatandaşlarımızın ve  özellikle de çocuklarımızın yüksek yararı için alınan, uygulanan kararlara  ilişkin çözüm önerileri, getirilen eleştiriler, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin  yüksek menfaati için çaba gösterilmesi bizi memnun ediyor." dedi.
Selçuk, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının bambaşka bir anlamı ve  yeri olduğunu ifade ederek, öğretmenleri ayırmadan, ötekileştirmeden, her birini  eğitim ailesinin değerli ve saygın fertleri olarak gördüklerini söyledi.  Her öğretmenin emeğinin kutsallığına inandıklarını dile getiren  Selçuk, "Bizim için öğrencilerimiz ve velilerimiz de mevcudumuzu temsil eden  sayılar değildir. Her biri, üzerinde tek tek düşünülmesi, ilgilenilmesi, dikkate  alınması gereken bireylerdir, Milli Eğitim Bakanlığının varlık gayesidir."  şeklinde konuştu  Salgının her bireyin hayatında çözülmesi gereken yeni sorunlar ortaya  çıkarttığına dikkati çeken Selçuk, "Bu yeni ve öngörülemeyeceğini kabul  edeceğinizi düşündüğüm sorunlar, bizim yeni çözüm önerileri bulmamızı, bulduğumuz  çözümleri uygulamak için yeni çalışmalara yönelmemizi ve bunları uygulamaya  koymamızı sağladı. Bazı sorunlar hızlıca çözüme kavuşup uygulamaya alınırken,  bazı kararların uygulanması teknik imkanlar, fiziki koşullar ve altyapı  hazırlıkları dolayısıyla zaman aldı. Gerek burada düzenlediğimiz nöbet  saatlerinde gerekse telefon ile kendi temsilindeki ilin eğitim sorunlarıyla  yakından ilgilenerek süreç hakkında bilgi alan vekillerimizin ilgisi ve takipleri  için ayrıca teşekkür etmek isterim. İş birliğiniz ile sorunlarımızın,  eksiklerimizin üstesinden hep birlikte geleceğimize kaniyim." değerlendirmesinde  bulundu.
 
  
"Eğitimde kalite artışımızın, bağımsız uluslararası araştırmalarla  tescillenmesini önemsiyoruz"
 
 Selçuk, 2019 Aralık PİSA sonuçlarının bütün dünya ile  karşılaştırıldığını büyük bir ilerleme gösterdiğini, TIMSS 2019'da ise  Türkiye'nin tüm alanlarda puanlarını artırdığını söyledi. Ülke içinde yapılan değerlendirmelerin subjektif olarak algılanmasının  söz konusu olabileceğini kaydeden Selçuk, uluslararası değerlendirmelerin, çok  daha objektif olarak değerlendirilmesi mümkün olan sonuçları ihtiva ettiğini  söyledi. TIMS'te beşinci sınıfta girilmesi meselesine açıklık getiren Selçuk,  burada yaş gruplarının önemli olduğunu ve Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı  dördüncü sınıflardaki çocukların yaş ortalamasının 9,5 civarında bulunduğunu  ancak TIMS ortalamasının 10,2 olduğunu, bu nedenle Norveç, İngiltere, Güney  Afrika gibi bazı ülkelerin beşinci sınıfta öğrencilerini soktuklarını anlattı. 10 yaşında beşinci sınıf çocuklarının bu araştırmaya girdiklerini  belirten Selçuk, "Ortada herhangi bir bilimsel ölçütlerde sıkıntı olmadığını  ifade etmek isterim." dedi. Selçuk, eğitimde kalite artışının, uluslararası araştırmalarla  tescillenmesinin önemli olduğunu dile getirerek, "Bize bu gururu yaşatan ülkemin  güzel çocuklarına, fedakar öğretmenlerine, ailelerine ve Milli Eğitim camiasına  teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.
 
"Geleceğe dair umudumuzu artırıyor"
 
Uluslararası ve ulusal verilerde yükselişe geçmenin sistematik  uygulamalar ve bilimsel yöntemlerle güç olmadığının altını çizen Selçuk, "Bunu  uluslararası arenada kanıtlamış olmak bizi memnun ediyor ve umutlarımızı  artırıyor." dedi. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nin hangi yıl, hangi koşullar  altında, nereye ulaşılabileceğini fizibilitesiyle ortaya koyduğunu dile  getirerek, "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için  adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam  ediyoruz." diye konuştu. Eğitim bütçesinin, 211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak  belirlendiğini aktaran Selçuk, "Bu rakam 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin  yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır." bilgisini verdi.
 
"Yatırım bütçemizi yüzde 94 artırdık"
 
 Selçuk, 2021 Program Bütçesi'nde bulunan 67 adet performans göstergesi  ile programlar yıllık belirlenen ölçülebilir hedeflerle takip edileceğini, bunun  için özel bir yazılım geliştirdiklerini belirten Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve  okul öncesi eğitimdeki zorunluluk hedefi, uzaktan eğitim, deprem güçlendirme  faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz  alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar liradan 11,3 milyar liraya  çıkartıyoruz, bu da yüzde 94 oranında bir artışı gösteriyor." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa 2021 yılında tahsis edilen bütçe  ile e–öğrenme sisteminin etkin kullanımıyla dijitalleşme stratejisine uyumlu  şekilde müfredat düzenlemelerine, öğrenme kazanımları itibarıyla uluslararası  standartların yakalanması amacıyla ölçme ve değerlendirme kapasitesinin  güçlendirilmesine, güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına, okul öncesi eğitimin  yaygınlaştırılmasına, öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten  eğitim ortamlarının  geliştirilmesine, Tasarım Beceri Atölyelerinin ülke çapında  yaygınlaştırılmasına, yabancı dil eğitiminde ihtiyaç temelli ve katmanlı bir yapı  oluşturulmasına, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine öncelik  verileceğini kaydetti.
  
"Ortaöğretim Programı'na 42 milyar 478 milyon 310 bin lira kaynak  ayrıldı"
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders  ve etkinlik çekimlerine devam ettiklerini söyledi Ders videolarının hem EBA internet portalına hem de TRT İzle  platformuna yüklendiğini belirten Selçuk, EBA internet platformunun anlık erişim  kapasitesinin artırılması çalışmalarına hız verildiğini, EBA platformunun bugün  1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zenginleştirilmiş etkileşimli içerikle  öğrencilerin kullanımına sunulduğunu dile getirdi. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli  anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere  özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru şu an öğretmen ve  öğrencilerin hizmetinde olduğunu bildiren Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23  Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA  platformunun, dünyada eğitim kategorisinde en fazla kullanılan eğitim sitesi  olduğunu söyledi. Selçuk, canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme  entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabildiklerini ifade  ederek, her ülkenin EBA benzeri siteleri bulunduğunun ancak dünyada öğretmen ve  öğrencilerin en fazla kullandığı sitenin EBA olduğunun altını çizdi.
 
 "EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı"
 
 Dünyada sadece 4 ülkenin öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı  kurabildiğine dikkati çeken Selçuk, bunlardan birinin Türkiye olduğunu belirtti.
Selçuk, salgın döneminde topluma verilen hizmet kalitesi için geçen  haftalarda Çağrı Merkezinin dünya ikinciliği ödülünü aldığını hatırlatarak,  "Yapay zeka destekli sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü  aldı. EBA Asistan halen dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları arasında  yer alıyor." dedi. Bu eğitim hizmetlerine adil erişim için de yoğun şekilde  çalıştıklarını ifade eden Selçuk, bilgisayar ve internet erişimi konusunda  desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 900 salon  hazırladıklarını, bunların her birinde asgari 8-10 bilgisayar olan EBA Destek  Merkezleri bulunduğunu, 162 mobil EBA Destek aracının da hizmet verdiğini  söyledi.BA Destek Noktalarının sayısını 20 bine çıkarmaya kararlı olduklarını  bildiren Selçuk, öğrencilerin ve velilerin bu hizmeti ücretsiz alabileceklerini  dile getirdi. Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ihtiyaç  sahibi olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar  gereksinimlerini karşılamak için çalıştıklarını anlatarak, "Şimdiye kadar çeşitli  kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak  çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha  dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave  tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı." diye  konuştu. Bu tabletlerin öncelikli kimlere verileceğine dair bazı ölçütler  belirlediklerini aktaran Selçuk, tabletlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini  açıkladı.
 
 "1 milyon öğretmenle 1 milyon 46 bin 809 mesleki gelişim eğitimi"
 
Eğitim sisteminin başarısının büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul  yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri ve adanmışlıklarına bağlı olduğunu ifade  eden Selçuk, Türk eğitim tarihinin en kapsamlı öğretmen eğitimi çalışmasını  başlattıklarını dile getirdi. Salgın koşullarına rağmen hız kesmediklerini ve 1 milyon öğretmenle 1  milyon 46 bin 809 mesleki gelişim eğitimini başarıyla gerçekleştirdiklerini  kaydeden Selçuk, "Bu vesileyle her gün ekran başına geçip öğrencilerinin eğitimi  için çabalayan, evinin her yanını sınıfa çeviren öğretmenlerimize sizlerin  huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim." dedi. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837  öğretmen bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının,  mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini belirten Bakan  Selçuk, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayının toplam öğretmen sayısının yüzde  62'sine tekabül ettiğini, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, ilköğretimde  28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştüğünü dile getirdi.
 
"Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon 177 bin lira  kaynak ayrıldı"
 
 Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranlarının  birbirine yakın bir seviyeye yükseltildiğini ifade eden Selçuk şu bilgileri  verdi:    "Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95,  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92  seviyesindedir. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler  yapılmış ve 01.07.2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve başlayan  9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4.369 lira, ek ders ücretinin  saati net 18,22 lira olmuştur. Ayrıca tüm öğretmenlere, her eğitim öğretim yılı  başında bin 210 lira ödenek verilmektedir. Bakanlığımızın üst yönetimine ilişkin  hizmetler, yardımcı hizmetler, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, insan  kaynakları yönetimi, idari ve mali hizmetler, danışma ve denetim faaliyetlerini  içeren 2021 yılı bütçemizin Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon  lira kaynak ayrılmıştır." 
 
Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde veriye dayalı yönetim  anlayışı tercih edildiği için Bakanlığa ait konum, imar planı, mülkiyet, tapu,  yüz ölçüm, bina temel bilgileri, okul türü gibi bütün taşınmaz bilgilerinin,  Coğrafi Bilgi Sistemi ile elektronik ortama taşındığını kaydederek, bu kapsamda  43 bin 235 eğitim alanı, 183 bin 811 eğitim parseli, 45 bin 93 kampüs, 132 bin  500 binanın kayıt altına alındığını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2003 yılından bugüne kadar, 53 bin 601  adedi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 336 bin 355 yeni dersliğin  yapımının tamamlandığını belirterek,  bu çalışmalar sonrasında derslik başına  düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 36'dan 24'e, ortaöğretimde ise 30'dan 19'a  düştüğünü bildirdi.
 
"Hedefimiz, 100 bin Tasarım Beceri Atölyesi kurulması"
 
 Tasarım Beceri Atölyeleri oluşturduklarını anlatan Selçuk, atölyeleri  bilhassa öz kaynakları yetersiz, okul aile bütçeleri sınırlı olan okullarda  oluşturduklarını söyledi. Bakan Selçuk, 9 bin 479 Tasarım Beceri Atölyesi açtıklarını  bildirerek, hedeflerinin 100 bin Tasarım Beceri Atölyesi kurulması olduğunu  vurguladı.  Bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahtanın okullara  kurulduğunu açıklayan Selçuk, 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 1350 okul için 26  bin adet etkileşimli tahtanın kurulumunun tamamlanacağını dile getirdi. Selçuk, 15 binden fazla okulda okul içi ağ altyapısı tesis edilerek  bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumu yapıldığını belirterek, bu kapsamda 13 bin  800 okula VPN hizmeti sağlandığını, bu hizmetin 13 bin civarında okulda aktif  olarak kullanıldığını ifade etti.  2021 yılı içerisinde 3 bin 500 okula daha ağ altyapısı kurulması  hedeflendiğini kaydeden Selçuk, "2021 yılı içerisinde 23 bin etkileşimli tahta  alımı ihalesi yapılması ve yıl sonuna kadar bunların kurulması hedeflenmiş  bulunuyor. 2012 yılında kurulumu yapılan ve 1. Faz olarak planlanmış olan 20 bin  etkileşimli tahtanın donanım iyileştirmesi yapılıyor." ifadelerini kullandı.
 
 "Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci  sayısı yüzde 63 arttı"
 
 Müfredatı ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirdiklerini  belirten Selçuk, şöyle devam etti: "Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurduk ve sektör  temsilcilerinin bu sürece aktif katılımlarını sağladık. Sektörlerin güçlü  temsilcileri ile birlikte attığımız adımlar kısa sürede sonuç verdi. Mesleki ve  teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı.  Meslek, alan ve atölye öğretmenlerimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim  eğitimlerinde öğretmenlerimizin yüzde 85'ine eğitim imkanı sağladık. Ayrıca,  yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan okullarınızın sayısı da hızla artıyor.  Eğitim-üretim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için dış paydaşların da  katılımıyla teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli altyapıya sahip 40  Ar-Ge merkezi 20 ilde kurulmuş ve bu merkezlerin üretim yapacağı ürünler  belirlenmiştir. Döner sermaye işletmeleri aracılığıyla öğrenciler, sektörün talep  ettiği becerileri gerçek iş ortamlarında kalıcı ve sağlam bir şekilde kazanarak  istihdama hazır bir mezuniyeti görecekler. Bu nedenle mesleki ve teknik  ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine  kesintisi, yüzde 1'e düşürüldü. Daha fazla öğrencinin gerçek iş ortamında işe  dayalı bir eğitimle öğrenim görmesinin önü açılmış oldu. Döner sermaye gelirleri  bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artış gösterdi."
 
 "Artık ihracata yönelmiş okullar var"
 
Salgınla mücadeleye destek kapsamında Bakanlığa bağlı mesleki ve  teknik eğitim okul ve kurumlarında N-95 maskeler, yüz koruyucu siperlikler,  solunum cihazları üretildiğini anlatan Selçuk, artık ihracata yönelmiş okulların  da olduğunu söyledi. Selçuk, salgın sürecinde, altyapısı güçlü meslek liselerinde solunum  cihazı, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı, izole numune  alma ünitesi, temassız kızılötesi termometre cihazı, yoğun bakım yatağı gibi çok  sayıda ürünün üretildiğini kaydetti.
  
'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulaması dünyada ödül alan  uygulamalarımızdan"
 
 Hayat boyu öğrenmeyi çok önemsediklerini belirten Selçuk, 2007 yılında  yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 artarak 2019 yılı  itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere,  bireysel yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini  geliştirmeleri için destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren Selçuk,  özel  eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin de ihtiyaçlarına uygun eğitim içerikleri  hazırladıklarını belirtti. Dünyada ödül alan uygulamalarından "Özelim Eğitimdeyim" adlı mobil  uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Selçuk, "Özel Çocuklara Özel  Materyaller" projesini kapsamında çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, 2020 yılında 17 bilim ve sanat merkezini öğrencilerin  hizmetine sunduklarını, toplamda 183 bilim ve sanat merkezinde 62 bin 9 özel  yetenekli öğrencinin bu hizmetten yararlandığını söyleyerek, 2021 yılı bütçesinde  Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı’na 7 milyar 568  milyon lira kaynak ayrıldığını hatırlattı.
 
 "Kişiye özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturuldu"
 
Selçuk,  2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla örgün eğitimin  tüm kademelerinde toplam 14 bin 466 özel okul bulunduğunu belirterek, özel  okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının yüzde 8,8  olduğunu dile getirdi.  Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim  gören öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği uygulamasını kademeli olarak  kaldırıldığına işaret ederek, 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde eğitim ve  öğretim desteği kapsamına yeni öğrencilerin dahil edilmediğini bildirdi.Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme çalışmaların ISO 9001 Kalite  Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olması için  adım attıklarını ve her iki belgeyi de aldıklarını anlatan Selçuk,  "Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi  amacıyla e-portfolyo oluşturuldu. Bunların dijital altyapıları kuruldu.  Çocuklarımızın kendilerini tanımaları için oluşturulan bu sistemde, öğrencinin  ilgi ve merakı yıllar itibarıyla izlenip her birine kişiye özel rehberlik yapılma  imkanı da oluşturuldu." ifadelerini kullandı.
 
Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin yeterliliklerinin  izlenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programına 69 milyon 132 bin lira  kaynak ayrıldığını bildiren Selçuk, Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı  Eğitim Programına da 1 milyar 645 milyon 282 bin lira kaynak ayrıldığını  açıkladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların eğitim çağındaki  çocuklarının ülke ile bağlarını korumak, Türkçeye ve Türk kültürüne dair eğitim  ihtiyaçlarını karşılamanın da önemine değinen Selçuk, bu amaç doğrultusunda 61  ülkede toplam 89 temsilciliğinin bulunduğunu, Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi  (TÖMER) olmak üzere toplam 65 okul ve kurumla bu hizmetlerin devam ettiğini  kaydetti.Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt  dışına yüksek lisans ve doktora öğrencileri gönderdiklerini aktaran Selçuk,  bu  öğrencilerin geri dönüş oranının yüzde 97 olduğunu söyledi.
 
"Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 lira ödeme yapmamız söz  konusu değil"
 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, yurt dışında insanlığın ortak  birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek  amacıyla 2016 yılında Türkiye Maarif Vakfını kurduklarına dikkati çeken Selçuk,  "Bugün itibarıyla Türkiye Maarif Vakfı; 104 ülke ile resmi temas sağlamış, 67  ülkede faaliyet gösteriyor, 52 ülkede temsilcilik açmıştır. Bizim vakıflar  üzerinden 422 milyon civarında ödenen bir bütçeden söz edildi. Maarif Vakfı  dışında herhangi bir vakfa 1 lira ödeme yapmamız söz konusu değil." diye konuştu. Selçuk, Sayıştay Başkanlığınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde  gerçekleştirilen denetimleri, Bakanlıktaki eksikliklerin görülmesi ve görülen bu  eksikliklerin giderilmesi açısından bir fırsat olarak gördüklerini kaydederek,  Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguların, Bakanlık tarafından detaylı bir  şekilde incelendiğini bildirdi. Eğitimin yarınları şekillendiren çok mühim bir unsur olduğunu belirten  Selçuk, "Hükümetimiz bu bilinçle hareket etmekte, eğitim alanına yönelik  yatırımlarını bilimsel ve pedagojik gerekçelerle sürdürmektedir. Milli Eğitim  Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz adına, Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı olan ve bize destek  veren herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin ortak memleket meselesi olarak kabul  edilmesi ve sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Genel  Kurulumuzun da bu desteği sağlayacağına olan inancım tamdır. Vereceğiniz destek  için tekrar teşekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'nin 3 bin 2 saat  yayın yaptığını bildirdi. 
 
Bakan Selçuk, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, afet riskini azaltmak için yapılan  çalışmalara değinerek, deprem performans kriterlerini karşılamayan eğitim  kurumlarına ait binalar üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti. Selçuk, şunları kaydetti: "2020 yılı içerisinde deprem tahkiki sonucu güçlendirme kararı verilen  eğitim kurumlarına ait binalardan 263 binada güçlendirme çalışması yapılmıştır.  140 eğitim binası için ihale ilanına çıkılmıştır. Yıl sonuna kadar sözleşmeleri  imzalanarak güçlendirme çalışmasına başlanacaktır. 403 eğitim binası için ise  ihale öncesi çalışmalar tamamlanmıştır. 2019 yılında 123, 2020 yılında 288 olmak  üzere 411 eğitim kurumunun yeniden yapım çalışmalarına başlanmıştır. 48 projenin  inşaatı tamamlanmış, 57 projenin inşaatı halen devam etmektedir. 40 projenin  ihale ilanına çıkılmıştır. 266 projenin de ihale dosyası hazırlanma süreci devam  etmektedir. 346 okulumuzun da 2021 yılında planlanarak yeniden yapım çalışmasına  başlanacaktır."   Maarif Müfettişleri konusundaki soruyu yanıtlarken Selçuk, "Kanun  taslağı Meclis'e sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza iletilmiştir." dedi.
 Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin yasal sürelerini tamamladıklarında  tayin isteyebildiklerini ancak önceki dönemde yüzde 70'inin bölgesinden bir yıl  içinde ayrılması nedeniyle bu sürecin hayata geçirildiğini anlattı. Öğrencilerin, velilerinin onayıyla işletmelerde mesleki stajlarını  yapabildiklerini bildiren Selçuk, öte yandan özel mesleki ve teknik Anadolu  liselerinde 40 bin 910 öğrenci bulunduğunu da bildirdi.
 Bakan Selçuk, "Kürtçe tez yasağı" iddiasına ilişkin "Halen yüksek  lisans ve doktora tezlerinin olduğu YÖK'teki ilgili birimde 301 Kürtçe tez  görünmektedir." açıklamasında bulundu.
 
Selçuk, EBA TV'nin yaklaşık 3 bin 2 saat yayın yaptığını kaydetti.
 
İller arasında 2019'da 38 bin, 2020 yılında 39 bin 379 öğretmenin; il  içinde ise yaklaşık 39 bin 286 öğretmenin yer değiştirdiğini bildiren Selçuk,  öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, atamaların kurumlar arası görüşmeler  ve imkanlar ölçüsünde gerçekleştirildiğini, zamanı geldiğinde atama konusunun  açıklanacağını belirtti.
  
 
 

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