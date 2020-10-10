MEB harekete geçti! O şart kaldırıldı 17 bin...

Milyonlarca kişi bekliyordu. MEB harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile yazı yollandı ve resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle kapatılan 17 bin köy okulunun yeniden açılışının önünü açtı. Yüz yüze eğitim ile ilgili değişiklik yapıldı. Pazartesi başlayacak olan öğrenciler haftada 2 gün, 2 grup halinde okula gidecek. Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce gibi dersler yüz yüze, Resim, Beden ve müzik dersleri ise online yapılacak. Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 1 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersini de yüz yüze görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. İlkokul ve 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle kapatılan 17 bin köy okulunun yeniden açılışının önünü açtı. Yeni düzenlemede; “Birleştirilmiş Sınıf” vurgusu yapılarak, geçmişte köy okulu açılabilmesi için şart olan en az 10 öğrenci olması gerektiğiyle ilgili madde de esnetildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci aşama uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Buna göre; yüz yüze eğitimler, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

HAFTADA 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde İl Hıfzıssıhha Kurullarının il- ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek. İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak. İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Lise hazırlık sınıflarında ve 12'nci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS SÜRESİ 30 DAKİKA

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek, devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.

Özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında yapılması gereken iş ve işlemler ile uygulama programının detayları belirlendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili uygulama programının detayları paylaşıldı.Buna göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.12 Ekim'den itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlayacak. Özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12 Ekim'den itibaren dahil olacak. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacak.Ayrıca 12 Ekim'den itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime başlayacak.

Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayacak, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmelerine ise il, ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilecek. Ortaöğretim seviyesindeki özel eğitim meslek okullarının, özel eğitim meslek liselerinin, 3. kademe özel eğitim uygulama okullarının da içerisinde yer aldığı tüm özel eğitim okullarında da 12 Ekim'de yüz yüze eğitim faaliyetleri başlayacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında ise uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup öğrenciye haftada iki gün yapılacak.

Ders süreleri 30 dakika olacak

Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yüz yüze eğitim faaliyeti yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde uygulanacak. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine örnek oluşturması bakımından Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak. Ayrıca Kovid-19'la mücadele kapsamında okullarda öğle yemeği verilmesi uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacak.

Öğretmen görevlendirmeleri hızla tamamlanacak

Yazıya göre, il, ilçe ve okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerin sağlık lı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde sağlayacak. Bu amaçla özel eğitim okul ve sınıflarında öğretmen görevlendirmeleri ivedi şekilde tamamlanacak. Ayrıca yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak.

Evde ya da hastanede eğitim gören öğrenciler de yüz yüze eğitime başlayacak

Evde ya da hastanede eğitim gören öğrencilerin durumları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler" bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenecek ve bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri tamamlanacak. Evde veya hastanede eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başlanacak. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan tüm tedbirler uygulanacak. Öğrencilerin evde yüz yüze eğitim almalarında da velinin tercihi esas alınacak. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek. Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılarak iş ve işlemler yürütülecek.

Refakatçi/veliler için okullarda ayrı bir bölüm oluşturulacak

Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Bu durumdaki veli/refakatçılara okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate alınarak, öğretmenler tarafından azami özen gösterilerek bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Okul servis araçlarında da öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecek.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilecek.

BİLSEM'ler uzaktan eğitime devam edecek

Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri uzaktan, canlı olarak devam edecek. Kaynaştırma, bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine de yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.

Engelli öğrenciler için dijital platformlar devrede

Özel gereksinimi olan öğrencilerin evde verimli zaman geçirmeleri amacıyla "www.orgm.meb.gov.tr" ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlardan yararlanmaları sağlanacak. Yazıda ayrıca EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün 13.30-14.30 saatlerinde yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videolarının da öğretmenlerce öğrencilerin bireysel ihtiyacına göre velilere tavsiye edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılması gerektiğine de işaret edilen yazıda, Bakanlıkça hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Özel kamu spotu

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde öğrenciler için Covid-19 ile ilgili 4 kamu spotu (eğitici video) hazırladı.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula geri dönmesini ve Covid-19 riskine karşı farkındalığını artırmayı amaçlayan 4 kamu spotu, televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Eğitici içerikli videolarda, Covid-19 sürecinde okullarda dikkat edilmesi gereken tedbirler 'Ayşenur, Mert, Burak ve Almila' adlı öğrenciler tarafından anlatıldı. Öğrencilerin Covid-19 riskinden korunmak için okula gelirken ve okulda kaldıkları süre boyunca dikkat etmeleri gereken el yıkama, maske, sosyal mesafe, sınıfı havalandırma, temassız oyun oynama gibi temel önlemlere de videolarda yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze ve uzaktan sürdürülecek hibrit eğitim modelinde, öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin tabletin öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımına önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Bakanlık, 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği "hibrit eğitim modeli" planlaması yaptı.Bu kapsamda bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek. Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilen EBA Destek Merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde 12 bin 238'e ulaştı, önümüzdeki süreçte sayı daha da arttırılacak.

Dağıtım stratejisiyle hareket edilecek

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve gelecek haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek. Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor. Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda 21 Eylül'de geçilmişti.

O şart kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle kapatılan 17 bin köy okulunun yeniden açılışının önünü açtı. Yeni düzenlemede; “Birleştirilmiş Sınıf” vurgusu yapılarak, geçmişte köy okulu açılabilmesi için şart olan en az 10 öğrenci olması gerektiğiyle ilgili madde de esnetildi.

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