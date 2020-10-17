MEB harekete geçti, Bakan Ziya Selçuk uyardı! 81 ile yazı yollandı...

Yüz binlerce kişi bekliyordu MEB harekete geçti ve başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından büyük tehlikeye dikkat çekti. Ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımının ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullar aracılığıyla yapıldığını belirterek, bakanlık adıyla arayarak kişisel bilgiler isteyen kötü niyetli kişilere karşı velileri uyardı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı dağıtımı yapılacak bilgisayar ve tablet bağışları için uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımının ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullar aracılığıyla yapıldığını belirterek, bakanlık adıyla arayarak kişisel bilgiler isteyen kötü niyetli kişilere karşı velileri uyardı.Bakan Selçuk Twitter hesabından tablet dağıtımına ilişkin velilere uyarılarda bulundu. Bakan Selçuk, "Değerli velilerimiz; tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen" dedi. Bakan Selçuk paylaştığı videosunda ise, tablet dağıtımının öğrencilerin gelir durumu ve eğitim çağındaki kardeş sayısının yanında özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını vurgulayarak, "Tespit edilen öğrencilerimiz cihazlarını kendi okullarından teslim alabilecekler" ifadesini kullandı.

MEB 81 İLİ UYARDI

Milli Eğitim Bakanlığı dağıtımı yapılacak olan bilgisayar ve tablet bağışları için uyarıda bulundu. Bakanlıktan 81 ile gönderilen yazıda şunlar dile getirilidi: "Uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin dijital araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlığımıza farklı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından bağışlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. İlgi yazımızda açıklandığı üzere tablet ve bilgisayar bağışlarının teslim alınma ve öğrencilere hibe edilme sürecinde söz konusu malzemelerin ilgili kurumların yer alan "Okul Aile Birlikleri Modülü'ne kayıt etmesi gerekmektedir. Bağışların takibi, bağış ve makbuzların ilişkilendirilmesi ve muhasebe işlemlerinde hiçbir tutarın kaçırılmaması, bağış kalemleri ve kategorilerinin ihtiyaçlara göre yönetilmesi için 2020 yılı sene başından itibaren dağıtımı yapılmış ve yapılacak olan bilgisayar ve tabletlerin dağıtım sürecinde sayısal verilerin ilgili makamlarca anlık görüntülenmesi dağıtım sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla veri girişlerinin teslimatın sağlandığı aynı gün içinde "TEFBIS Okul Aile Birliği Modülü'ne yazımız ekinde hazırlanan uygulama adımları takip edilerek kayıt edilmesi ve bu adımlar doğrultusunda işlem yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı doğrultusunda,ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimi başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ablet dağıtımı ile ilgili şunları söylemişti:

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

500 BİN TABLET BİLGİSAYAR DAĞITILACAK

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve bu haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

EBA TV ANAOKULU AÇILDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV Anaokulu'nun açıldığını duyurdu. Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, anaokulu çağındaki çocukların televizyon dizisi, magazin programı izlediğini, haberleri hiç kaçırmadığını çok gördüklerini ve bu durumun yanlışlığının altını defalarca çizdiklerini belirtti.

Çizgi film içeriklerinin pedagojik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini konuştuklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: "Ama eleştirmekten ve hatta yol göstermekten öte yapmamız gereken bir şey vardı: Harekete geçmek... Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli, çok özeldir. EBA TV Anaokulu açıldı. Bugün uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte."

Bakan Selçuk, bugün erken çocukluk eğitimine ilişkin tanıtım toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kartondan yapılmış bir televizyonun görselini paylaşan Selçuk, "Bu fotoğraf, çocuklar için. Şimdi sizlerden ricam, bir mukavva kutu bulup ortasını keserek, yanlarına düğmeler çizip, tepesine de çataldan iki tane anten ekleyerek bu televizyondan yapmanız, sonra da EBA TV Anaokulu'nu açıp derslere başlamanız. Bekliyorum fotoğraflarınızı..." açıklamasında bulundu.