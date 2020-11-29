MEB flaş kararı 81 ile yazı ile duyurdu! Bir ay boyunca...

Yüz binlerce kişi bekliyordu MEB harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı ve son kararı duyurdu. MEB illere yolladığı yazıda tarihi açıkladı. MB yazısında okul öncesinde milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alabileceğini açıkladı. Süre olarak ise 4 Ocak 2021 tarihi verildi. İller tek tek harekete geçti. İstanbul, Ankara, Bursa gibi çok sayıda il okul öncesinde uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. İşte okul öncesinde de uzaktan eğitime geçen iller...

Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim alıyor. Koronavirüs hızla yayılıyor. Artan vakalar da yeni önelemleri getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı kabine toplantısında alınan karar gereği okullarda uzaktan eğitime geçmişti. Okul öncesinde önce yüz yüze eğitime geçildi yeni karar ile milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı. Yazıda şöyle denildi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceği bildirildi. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, il milli eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderildi. "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi"ne ilişkin yazıda, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 20 Kasım-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ancak anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı anımsatıldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi: "Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar doğrultusunda Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, gerektiğinde il veya ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir. Diğer taraftan Kovid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak; taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kuramlarda da uzaktan eğitime geçilecektir." Yazıda, bir kurumdaki eğitimin tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacağı, bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacağı ifade edildi."

20 dakikayı geçmeyecek

Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim" sürecine ilişkin yazıda da çocukların, eğitim etkinliklerinde bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran karşısında uzun süre kalmanın onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri de düşünülerek okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime devam etmelerinin öncelikle tercih edildiği belirtildi. Kovid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlerle okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde, bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarılan yazıda, uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.Buna göre, uzaktan eğitim yapılması halinde, öğretmenler, ailelerle bire bir, telefonla, çevrim içi gruplar kurarak veya mektup gibi bir yöntemle iletişim kuracak. Her öğretmen, güne başlama, oyun , beslenme, temizlik, etkinlik ve dinlenme sürelerini de içerecek şekilde çocukların ev ortamında yapabileceği özellikte günlük eğitim akışlarını 6 etkinlik saati olarak hazırlayacak. Günlük eğitim akışlarında bir etkinlik saati 20 dakikayı geçmeyecek.

Bunun yanı sıra ailelerin imkanlarına göre, günlük eğitim akışlarının mümkünse günlük, değilse haftalık olarak en uygun iletişim araçları (EBA, telefon, iletişim grupları, e-posta veya mektup) kullanılarak ailelere ulaştırılacak ve etkinliklerin yapılması konusunda ailelere rehberlik edilecek. TRT EBA İlkokul kanalında yayınlanan okul öncesi etkinlik kuşağının çocuklar tarafından takip edilmesinin ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanması sağlanacak.Ailelerin imkanlarının uygun olması ve öğretmenin istemesi durumunda, günlük eğitim akışlarındaki bazı etkinlikler (deney, öykü okuma, bilmece, tekerleme, jimnastik, şarkı, oyun, parmak oyunu gibi) video kaydına alınarak ailelere gönderilebilecek. Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecine yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarını her gün yapacak. Ailelerin imkanları doğrultusunda, EBA üzerinden sağlanan canlı ders uygulamasının yanı sıra açık kaynaklı ve okul yönetimlerince denetlenebilir diğer güvenilir platformlar da kullanılarak, haftada en az üç kez olmak üzere çocuklarla grup halinde canlı iletişim kurulacak, etkinlikler yapılacak.Grup halinde yapılan çevrim içi etkinliklere katılamayan çocuklarla haftada en az üç kez birebir görüntülü veya sesli iletişim kurulacak ve bunun için gerekmesi durumunda okul imkanları (telefon, bilgisayar, internet) kullanılacak.

İLLER TEK TEK AÇIKLIYOR

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan karar sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birçok karara varıldığı aktarıldı. 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtilirken anasınıfları hakkında da İstanbul için atılacak adım belli oldu.Açıklamada şu sözler yer aldı: "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.11.2020 Cumartesi günü saat 15:30'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır. Koronavirus (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir."

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur."

ANKARA

Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir."

BURSA

Bursa'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak.Koronavirus (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih 19161 sayılı Genelgesi ve 18.11.2020 tarih 140 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Tosun, Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı alındığını bildirdi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesi ile yeni tedbirler alındığı belirtildi.İl Hıfzıssıhha Kurulunca resmi ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün uzaktan eğitime devam edilmesi kararının alındığı ifade edilen açıklamada, bağımsız anaokulları ile özel eğitim anaokullarında ise eğitimin devam etmesi kararı alındığı kaydedildi.

TOKAT

Tokat'ta ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım-4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandığı duyuruldu.oplantıda, salgının seyri dikkate alındığında 30 Kasım-4 Ocak'ta il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, ilçe kaymakamları ve ilgili kurumlar tarafından konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verildiği ifade edildi.

EDİRNE

Edirne'de, resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.İl Hıfzısıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi valiliklere bildirilmişti.Ancak, Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmişti.

ERZURUM

Erzurum'da korona virüs tedbirleri kapsamında anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim 1 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan yapılacak.Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda çeşitli kararlar alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 il valiliğine bildirilmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir."