MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama geldi. Ziya Selçuk duyurdu. Uzaktan eğitimin kalıcı hale getirip getirilmeyeceği merak konusu olurken Bakan Selçuk bu konuda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Koronavirüs salgını sürecinde başlayan çevirimiçi eğitimin ne kadar süreceği merak konusu olurken pek çok kişi uzaktan eğitimin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğini araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."