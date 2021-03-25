MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Koronavirüs salgını sürecinde başlayan çevirimiçi eğitimin ne kadar süreceği merak konusu olurken pek çok kişi uzaktan eğitimin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğini araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.
Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 25, 2021
Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır. pic.twitter.com/OIPqcn3fpa