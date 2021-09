MEB'den son dakika kararı! Resmen duyuruldu, ekim sonuna kadar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderilmişti.

Yazıda "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacağının vurgulandığı yazıda "Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.

12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları halen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek öğrencilerin, diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılacak.

12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek.

2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak" denilmişti.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN NOTLAR GİRİLMİŞ

Bu yazı sonrası okulların açılması ile birlikte aksaklıklar yaşanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 'na şikayetler ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Not Düzenleme İşlemleri” ile ilgili yazı gönderdi.

Yazıda şöyle denildi: "Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek tespit edilen veri girişlerinin ivedilikle sistemden silinmesi, birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,” kapsamında; dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrencilerin ikinci dönemine; sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacağı çok net belirtilmiş olmasına rağmen çok sayıda öğrencinin ikinci dönemine not girişi yapıldığı görülmüştür"

BAKANLIĞA ÇOK SAYIDA YAZI GELDİ: ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNDE DERS GÖZÜKÜYOR

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönoderilen not yazısında "Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Bu kapsamdaki öğrencilerin birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise ayrıca “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,” kapsamında; dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin; sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen veri girişlerinin eksik/hatalı yapıldığı, “14- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu sınıf atlatma işlemleri kapsamında; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerinden ilgi (a) Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme” başlıklı 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; 37 nci maddesi hükümlerine göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaöğretim kurumları arasında kurum türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumluluklarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış Haftalık Ders Çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle aynı yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilmesi,” kapsamında; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaöğretim kurumları arasında kurum türü / program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, nakil işlemleri nedeniyle üzerlerinde tanımlı derslerle ilgili muafiyet ve sorumlulukları 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yılsonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türleri esas alınmak suretiyle ilgi (a) Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirildiği için 2021-2022 eğitim öğretim yılına geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra özellikle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde sınava girmeyi tercih etmeyenler için ikinci döneme ait not girişlerinin yapıldığı veya ikinci dönem sınava girmeyi kabul edenler ile ilgi (b) yazının 8 inci maddesine göre veli isteğine bakılmaksızın ikinci dönem sınavlarına girmesi gerekenlerin eksik/hatalı not girişi yapılması nedeniyle öğrencilerin sorumluluğunun oluştuğu hususlarında bakanlığımıza çok sayıda yazı gelmektedir" denildi.

EKİM AYI SONUNA KADAR DÜZELTİLECEK

Yazıda öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yer alan “2020-2021 II. Dönem Ders Notları” ekranının okul idarelerine ekim ayı sonuna kadar açılması ve yapılması gereken not giriş/düzeltme veya silme işlemlerinin bu süre içerisinde ilgili okul idarelerince belirtilen ekran üzerinden tamamları istendi. Şimdi okul idarecileri açılan sistemde yapılan hataları tek tek düzeltecek.

KARANTİNAYA ALINAN SINIF VE OKULLARDA CANLI DERS OLACAK MI? Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da yakın temaslı olduğu için evde karantinada bulanan öğrenciler, derslerinden geri kalmamak için uzaktan eğitime katılma haklarının olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimde mazeretli olacak öğrencilerle ilgili bilgilere yer verildi.14 Günlük karantinaya alınan sınıflarda, bu süre zarfında canlı dersler işlenecek. KARANTİNAYA ALINAN SINIFLAR CANLI DERS YAPACAK MI? Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak. Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak. Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak. OKULLARDA COVİD-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler bu eğitimlerini sürdürecek ve bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak.